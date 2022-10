Le CF Montréal vient de terminer une saison historique à plusieurs égards en MLS. Avant qu’il amorce son parcours en éliminatoires, La Presse vous propose un retour, en cinq temps, sur les moments marquants de sa campagne 2022.

Jean-François Téotonio La Presse

Grisaille hivernale

Les premiers résultats du CF Montréal ne laissent présager rien de bon pour la saison. En février et en mars, le club est éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions et perd cinq de ses six premières rencontres, toutes compétitions confondues.

Une séquence éreintante de 7 matchs en 25 jours, incluant des voyages au Mexique, prend fin à Atlanta le 19 mars. Le CFM mène 3-1 à la 85e minute sur la route. Mais le gardien Sebastian Breza, souffre-douleur des partisans en ce début de saison, laisse passer le but du 3-3 sur un coup franc dans les arrêts de jeu. Quatre matchs en MLS et toujours aucune victoire. À l’orée de la trêve internationale, Djordje Mihailovic déclare que ses coéquipiers et lui doivent « prendre quelques jours de repos pour ne pas penser à ce sport ».

Seule lumière à travers cette grisaille : l’émergence irrésistible du jeune Ismaël Koné.

Sweet Caroline, en Caroline

La déception est vive après la déconvenue en Géorgie. Mais ce nul devient le premier résultat d’une séquence de huit matchs sans défaite. Le record de l’équipe en MLS était de six.

Montréal l’emporte notamment dans le vacarme de Charlotte (2-0) pour aller chercher ce huitième résultat favorable. Une tradition semble naître ce soir-là : on fait jouer Sweet Caroline dans le vestiaire, habitude qui allait suivre chaque victoire de la saison, et même faire son chemin jusqu’aux célébrations devant les partisans au stade Saputo.

L’équipe trouve aussi son erre d’aller et son identité. Mihailovic inscrit six buts et trois passes décisives, s’implantant comme un des meilleurs joueurs de la ligue. Avant de se blesser à la fin de mai.

Ça brasse au stade

Le milieu de saison est plus compliqué pour Montréal. La troupe de Wilfried Nancy perd cinq matchs sur huit entre le 19 mai et le 9 juillet, dont trois défaites à domicile.

Le club est aussi éliminé, et humilié, par le faible Toronto FC en demi-finale du Championnat canadien.

Une rude défaite contre le Galaxy à Los Angeles (0-4) est suivie du point le plus bas de la saison 2022. Montréal s’incline à domicile devant la pire équipe de la ligue, le Sporting Kansas City, le 9 juillet. Comme le rapporte La Presse, le propriétaire Joey Saputo fait bruyamment savoir son mécontentement envers Wilfried Nancy en interpellant le président Gabriel Gervais en coulisses du stade Saputo.

En conférence de presse quelques instants plus tard, on demande à Nancy si le poste de gardien est le talon d’Achille de son équipe. Les erreurs de Breza s’accumulaient, et il avait encore été coupable d’un de ces « buts évitables » ce soir-là.

« Peut-être », répond l’entraîneur, visiblement agacé.

Les leaders se confirment

Arrive James Pantemis.

Réserviste toute la saison, sauf en Championnat canadien, on donne la chance au portier montréalais de se faire valoir contre le TFC le 16 juillet au stade Saputo. Il profite de l’occasion pour se démarquer. Et offrir à Montréal seulement son deuxième jeu blanc de la saison (1-0).

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE James Pantemis

Il y a salle comble au stade Saputo, une première en trois ans presque jour pour jour. On est maintenant bien loin du ciel ennuagé du début de saison et des discussions entourant l’identité visuelle et nominale du club.

Et ce qui suit éclaircit le paysage encore plus. Les gradins sont remplis avec régularité. Romell Quioto (15 buts, 6 passes) remplit le filet de la même façon. Le vétéran Kei Kamara (9 buts, 7 passes) devient lui aussi un leader offensif, en plus de prêcher par l’exemple avec son énergie et sa verve.

Mihailovic vit un lent retour de blessure, et ne retrouvera jamais vraiment son allure de la première moitié du calendrier. Malgré tout, le CFM vogue vers une autre séquence de huit matchs sans défaite. Le 3 août, Montréal fait montre de sa résilience et de sa force de caractère en revenant de l’arrière et en l’emportant dans les toutes dernières minutes contre le Crew, à Columbus (2-1).

Finir en force

Le CF Montréal navigue ensuite à travers plusieurs rumeurs de transfert impliquant le jeune Koné. Une autre transaction se confirme toutefois : celle de Mihailovic, qui quittera le club vers les Pays-Bas à la fin de la saison.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Djordje Mihailovic

Encore sur une lancée, Montréal enchaîne les victoires pour terminer le calendrier.

Il l’emporte dans la manière à Toronto (3-2). Il revient de l’arrière contre Columbus — encore ! – à domicile (2-2) pour confirmer sa place en éliminatoires le 9 septembre. Le Bleu-et-noir finit sa saison avec quatre gains consécutifs.

Montréal ne perd qu’une seule fois en 15 matchs en deuxième moitié de saison. Il fait tomber record sur record. Il termine sa campagne avec 11 gains sur la route, dont 7 de suite dans les dernières semaines, du jamais-vu en MLS.

Au terme de la meilleure saison de son histoire (65 points, 2e position dans l’Est), tous les espoirs sont permis avant d’entamer son parcours éliminatoire, le 16 octobre, face à Orlando City, au stade Saputo.