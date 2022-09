« On va essayer d’aller jusqu’au bout et de faire peur à tout le monde », a déclaré Rudy Camacho.

Il y a une petite odeur de grande soirée qui se trame au stade Saputo pour le match de vendredi.

Jean-François Téotonio La Presse

Le CF Montréal pourrait confirmer sa place en séries avec une victoire ou un match nul contre le Crew de Columbus.

L’équipe est gonflée à bloc après une bouillante victoire lors du derby canadien à Toronto, dimanche dernier.

Et la section 132, occupée par les Ultras jusqu’à cette année, sera à nouveau remplie de supporteurs faisant vibrer l’enceinte.

Avec un club qui ne fait que battre des records en 2022.

L’enjeu de ce match se ressent des deux côtés. Pour le Crew, il s’agit de consolider sa qualification en séries, lui qui occupe le 6e rang, avec 40 points. À deux unités d’en être exclu.

« C’est la première fois qu’on est dans une position où Montréal peut tuer les espoirs d’une équipe à se qualifier pour les séries », a commenté Samuel Piette, lors du point de presse de mercredi.

« Ça a toujours été le contraire. C’est nous qui nous battions pour une place. Ça fait du bien d’être à l’opposé. […] On pousse pour être le plus haut possible au classement. »

Rudy Camacho vit essentiellement la même chose que son capitaine.

Ça fait cinq ans que je suis là, et c’est la première fois que ça arrive. Il faut dire bravo à Will et au staff d’avoir mis ça en place. Rudy Camacho

« Ça fait plaisir d’être respectés par nos adversaires quand on entre sur le terrain. Quand on les voit défendre tout le match, c’est plaisant pour nous. On va essayer d’aller jusqu’au bout et de faire peur à tout le monde. »

« Un putain de compétiteur »

Encore une fois cette semaine, il a été question de l’esprit de corps qu’il y a entre les membres de cette formation.

À commencer par l’apport indéniable de Kei Kamara. Parce qu’en plus de ses buts et de ses passes – le chiffre six est affiché dans les deux colonnes –, l’homme de 38 ans est une des belles personnalités de cette équipe.

« C’est un des bons vestiaires que j’ai vus », a souligné mercredi le vétéran de 17 saisons en MLS.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE

Il y a cette camaraderie. Et grâce à ça, chacun se bat pour son prochain. Kei Kamara

Kamara amène-t-il un leadership qui manquait à cette équipe l’année dernière ?

« Oui et non, croit Piette. Plusieurs joueurs amènent leur lot de leadership. Kei amène le sien. Son expérience. Malgré son âge, il peut [s’amuser]. Il est immature dans le bon sens. Il rejoint un peu tout le monde dans le vestiaire en amenant cette joie de vivre là. »

Wilfried Nancy, quant à lui, n’y va pas à demi-mot.

« Excusez-moi du terme, commence l’entraîneur-chef. Mais je suis obligé de le dire. C’est un putain de compétiteur. »

« Il prend son rôle comme il le faut. Les tâches sont bien définies. Il sait ce que j’attends de lui, que je lui donne 2 ou 96 minutes. Je l’ai cité en exemple lors du dernier match. C’est un gars qui, à son âge, fait quand même les courses. Il s’éclate, vraiment. Il aime ce que l’on met en place. Il prend beaucoup de plaisir. Et ça rejaillit sur l’équipe. »

Attention au Crew

Le CF Montréal garde de bons souvenirs de son dernier affrontement contre le Crew. C’était à Columbus, le 3 août dernier. Après un long délai dû à la météo, le CFM était revenu de l’arrière en marquant deux buts en toute fin de match, et l’emporter 2-1.

PHOTO JAY LAPRETE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Lucas Zelarayán (à gauche)

Encore une fois, le Bleu et noir devra se méfier de la jeune vedette colombienne, l’attaquant Cucho Hernández. Et bien sûr du vétéran argentin Lucas Zelarayán. Le premier a compté 8 buts depuis son arrivée en MLS en juillet. Le deuxième en a 8, en plus d’avoir cumulé 10 passes décisives en 24 matchs.

Peu importe qui est devant eux, toutefois, les joueurs du CF Montréal ne dérogent pas à leur philosophie.

Oui, on a regardé quelques vidéos de Columbus. Mais on est à la maison. On veut appliquer notre style de jeu, on veut avoir le ballon. Mathieu Choinière

Wilfried Nancy parle quant à lui de « gérer les moments du jeu ».

« Columbus nous a déséquilibrés plusieurs fois parce que leur attaquant ne défend pas tout le temps. C’est une stratégie. Quand on perd le ballon, ils sont très bons dans la contre-attaque. Ils ont des joueurs très rapides », a souligné l’entraîneur-chef.

« Je veux que mes joueurs soient agressifs, mais sereins. »