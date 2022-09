Les partisans de la section 132 du Stade Saputo et les têtes dirigeantes du CF Montréal collectionnaient les mésententes depuis plusieurs mois. Le CFMTL tend à nouveau la main aux groupes supporters.

Nicholas Richard La Presse

L’équipe a annoncé, mardi, qu’elle serait heureuse d’accueillir à nouveau des groupes de supporters en admission générale dans la section 132 à partir de vendredi.

Cette partie du stade était devenue un problème pour l’organisation. En effet, les partisans qui s’y donnaient rendez-vous lors des matchs ne respectaient pas les consignes de santé et de sécurité, ce qui aurait pu mettre l’équipe dans l’eau chaude à bien des égards. Le CFMTL avait même condamné publiquement ces agissements.

Dans son communiqué, l’organisation a précisé que « la section sera animée par des groupes et membres indépendants désirant réinvestir la tribune de manière passionnée, respectueuse et sécuritaire. »

Sur sa page Facebook, le Collectif Impact de Montréal a signifié qu’elle serait de la partie, et que la tribune que lui offre le CFMTL doit être « un espace où les habitués du stade, comme les moins habitués, se sentent à la maison. »

Il a aussi précisé que les valeurs du Collectif sont « la passion, la confiance, le respect et la transparence. » Son but étant de « redynamiser la culture foot montréalaise qui est unique et magnifique. »