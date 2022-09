Toronto-Montréal, comme un plat gastronomique

Un plat de pâtes, c’est un plat de pâtes. Mais modifiez les ingrédients et la façon de l’apprêter, et vous pouvez passer d’un spaghetti bolognais de soir de semaine à de la grande gastronomie. Le troisième derby de la saison entre le CF Montréal et le Toronto FC est à l’image de cette deuxième catégorie.