Un entraîneur suspendu un an pour avoir frappé un arbitre

(Quito) L’entraîneur des gardiens de but du club de football équatorien de 1re division de Macará, Héctor Chiriboga, a été suspendu pour un an pour avoir insulté et frappé un arbitre, a indiqué mercredi la ligue de football professionnel d’Équateur (LigaPro).

Agence France-Presse

Chiriboga, ancien gardien de but de l’équipe nationale équatorienne (neuf sélections entre 1987 et 1988), doit également payer une amende de 4000 dollars américains (la monnaie de référence utilisée en Équateur depuis 2000) pour avoir « insulté, menacé, poussé et frappé » l’arbitre Alex Cajas lors du match nul Macará-Aucas 1-1 de samedi dernier, les deux buts ayant été inscrits sur penalty dans le temps additionnel.

Après avoir accordé le premier penalty dans le temps normal, en faveur d’Aucas, l’arbitre a été la cible de violences de la part de joueurs et de membres de l’encadrement de Macará, et il s’est retrouvé au sol à deux reprises.

Chiriboga a participé aux agressions et a lancé un coup de poing à l’arbitre après avoir été expulsé, selon des images publiées dans la presse nationale.

En signe de protestation, le syndicat des arbitres a refusé d’arbitrer trois matchs dimanche, lors de la septième journée de la deuxième phase de la compétition, ce qui a entraîné une interruption du jeu.

L’entraîneur adjoint de Macará, Boris Fiallos, a également reçu une suspension de neuf mois et une amende de 2000 dollars pour avoir insulté et frappé l’arbitre. Le président de l’Association équatorienne des arbitres de football (Aedaf), Luis Muentes, a déploré le manque de fermeté dans les sanctions pour ces faits de violence à l’encontre d’un membre du corps arbitral.

Après l’agression, la Fédération équatorienne de football (FEF) et la LigaPro, composée des clubs, se sont engagées à réformer les règles afin qu’« il existe des sanctions sportives et financières exemplaires » pour les responsables de comportements violents dans les stades et pour les équipes, qui assumeront la responsabilité du mauvais comportement de leurs supporters.

Le championnat a repris lundi avec la victoire 1-0 d’Independiente del Valle sur le terrain de Guayaquil City, ce qui lui a permis de prendre la tête du classement avec 16 points. Aucas en compte 15, à la deuxième place, tandis que Macará est dernier avec trois points et se trouve dans la zone de relégation.