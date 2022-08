Aujourd’hui, en ce qui a trait au CF Montréal, Gilles Vigneault a tort : tout le monde est bel et bien heureux. Djordje Mihailovic a son transfert vers un club européen d’envergure. Le CF Montréal parvient à le garder à Montréal jusqu’à la fin de la saison. Et engrange du même coup une coquette somme.

Jean-François Téotonio La Presse

Le milieu de terrain américain du CF Montréal, véritable bougie d’allumage offensive de l’équipe cette saison, a trouvé une entente avec l’AZ Alkmaar, club de première division néerlandaise. Il rejoindra sa nouvelle équipe à partir du 1er janvier 2023, soit après la saison – et les séries – de la MLS.

« Je veux remercier Djordje qui a cru au projet en voulant venir ici à Montréal et montrer tout son potentiel, a commenté le directeur sportif et vice-président Olivier Renard, dans un communiqué. On veut aussi le remercier […] de vouloir continuer la saison à Montréal pour essayer d’aller le plus loin possible. »

Renard évoque le « rêve » de Mihailovic d’aller en Europe, et se dit « content de contribuer à son objectif de carrière ».

De son côté, Mihailovic s’est dit « triste » de quitter le CF Montréal, tout en parlant d’un « moment très excitant » dans une vidéo mise en ligne par le club.

« Maintenant que mon avenir est fixé, je peux me concentrer entièrement sur mon soccer », a-t-il commenté.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L’AZ ALKMAAR Djordje Mihailovic dans l’uniforme de l’AZ Alkmaar

« Montréal m’a beaucoup donné, souligne-t-il dans une vidéo tournée à Alkmaar, au nord d’Amsterdam. Quand je suis arrivé de Chicago, on m’a donné une plateforme pour montrer ce dont j’étais capable. Je voulais redonner au club, parce qu’on est en bonne posture présentement. On a l’occasion de faire quelque chose de spécial, de gagner un trophée, alors je veux y être. »

Le premier objectif qui lui vient à l’esprit avec sa prochaine équipe ? « Je veux jouer du soccer de la Ligue des champions. »

Une somme record

En juin dernier, le président Gabriel Gervais soulignait à notre chroniqueur Alexandre Pratt que le club n’avait toujours pas vendu de joueurs depuis l’arrivée d’Olivier Renard, en 2019. Malgré la stratégie d’affaires voulant que le club en devienne un de formation.

« Cette ligne dans le P & L [profits and losses, profits et pertes], il faut qu’elle commence [à paraître] », expliquait-il.

Mercredi, la première pièce du jeu de dominos a chuté.

Selon l’informateur de la MLS Tom Bogert, plus de 6 millions de dollars américains reviendraient au CF Montréal dans ce transfert. Il avance aussi que le club montréalais serait parvenu à y ajouter une clause pour un pourcentage de revente. Le même genre de clause qui permet au Fire de Chicago d’obtenir 10 % de la valeur du transfert de mercredi, en fonction de ce qui avait été négocié lors de l’acquisition de Djordje Mihailovic par Montréal, à la fin de 2020.

Si ces chiffres sont confirmés, ça ferait de ce transfert le plus important jamais conclu pour le Bleu et Noir. Et de loin.

La vente d’Alejandro Silva, en 2019, lui avait rapporté 4 millions de dollars canadiens. Et c’était une somme record, à l’époque. Celle de Djordje Mihailovic lui donnerait donc une somme tournant autour de 7,8 millions, soit le double.

La valeur de la vente de Ballou Tabla au FC Barcelone B n’avait pas été dévoilée, mais certains, dont Vincent Destouches, de TVA Sports, avaient parlé de plus de 1 million de dollars. Sinon, si on se fie aux estimations du site spécialisé Transfermarkt, aucun autre joueur n’avait auparavant été vendu pour plus de 450 000 $.

Ainsi, la nouvelle philosophie du club porte finalement ses fruits.

Mihailovic avait été acquis du Fire de Chicago en décembre 2020 en échange de 1 million de dollars en argent d’allocation générale (GAM). Kamal Miller et Mason Toye, quoique moins coûteux, étaient arrivés sous des dispositions semblables à la fin de cette même année. On peut aussi ajouter Alistair Johnston (1 million de GAM), extirpé de Nashville à la fin de 2021, ainsi qu’un jeune talent comme Ismaël Koné, qui commence à attirer plusieurs regards attentifs.

Évidemment, tous ces joueurs auront leur trajectoire respective. Mais si le transfert de Mihailovic n’est que le premier exemple du travail qu’Olivier Renard est capable d’accomplir, le CF Montréal en engrangera longtemps les bénéfices. En termes financiers, mais au chapitre de sa notoriété, aussi. Surtout si le joueur offre des performances à la hauteur de ses attentes à l’étranger. Aux yeux des clubs européens, notamment, Montréal deviendrait ainsi un bon berceau de talent dans lequel ils pourront piger.

Encore faut-il que le talent au stade Saputo se régénère, se renouvelle, pour garder l’équipe compétitive.