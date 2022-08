Les joueurs du CF Montréal Kei Kamara, Romell Quioto et Victor Wanyama, lors du match de samedi contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre

Qui arrêtera Romell Quioto ? Qui arrêtera le CF Montréal ?

Jean-François Téotonio La Presse

Certainement pas le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Du moins, pas cette fois. Montréal l’a emporté 4-0, samedi soir, au stade Saputo. Et Quioto, en véritable combustion depuis des semaines, a été impliqué dans tous les buts de son équipe. Le Hondurien a inscrit ses 13e et 14e buts de la saison, en plus de brillamment servir Kei Kamara pour le premier de la soirée.

Vraiment, il se passe quelque chose avec ce club. Cette victoire logique, issue d’une performance solide, démontre à quel point l’équipe atteint son apogée au bon moment. Ce septième match consécutif sans défaite conforte la deuxième place du Bleu-et-noir dans le classement de l’Est.

Et ce, sans les services de son meilleur joueur, Djordje Mihailovic, absent de l’alignement samedi en raison d’un « transfert potentiel » — dixit le CF Montréal — vers un club européen. Selon plusieurs médias, il s’agirait de l’AZ Alkmaar, en première division néerlandaise.

Mais sur la pelouse du stade Saputo samedi soir, le CF Montréal ne semblait pas avoir besoin de sa bougie d’allumage américaine. Kamara et Quioto, aidés par Mathieu Choinière, Lassi Lappalainen et Samuel Piette, effectuaient amplement le travail. Devant une salle comble — une autre — et des partisans absolument enchantés.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jonathan Bell (Revolution), Mathieu Choinière (CF) et Omar González (Revolution)

Spectaculaire

Les Revs n’avaient pourtant pas si mal entamé la rencontre. Mais Montréal montait rapidement en puissance. Une dominance confirmée par Kei Kamara, à la 26e minute.

Il était servi par un centre bas de Romell Quioto à partir de la gauche de la surface. Puis tirait vers la gauche du filet. Kamara s’installait ainsi fin seul au troisième rang de l’histoire des buteurs de la MLS, avec 135 réussites. C’était aussi son tout premier au stade Saputo dans l’uniforme du CF Montréal.

Mais il fallait voir le deuxième but des locaux. À la 38e, Choinière lançait Lappalainen en profondeur quelques mètres passés la ligue médiane. Le Finlandais partait en échappée. Puis remettait à droite pour Quioto dans la surface d’une petite passe bien calculée. La vedette hondurienne faisait mouche, et inscrivait ainsi son 13e de l’année. De toute beauté.

Passion… et réussite

Quioto est affamé cette saison. Il se sert habilement de sa carrure pour se rendre difficile à défendre. Et utilise son flair de buteur avec ferveur et précision.

Ça aide aussi quand il reçoit des passes magistrales, à l’image de celle de Samuel Piette à la 55e. Complètement à droite, le Québécois envoyait transversalement le cuir vers Quioto. Qui partait derechef à la course balle au pied, déjouait un défenseur dans la surface, puis prenait un tir du pied droit. Avant de mettre ses deux doigts dans ses oreilles en guise de sa traditionnelle célébration, au grand plaisir des partisans.

Vous savez ce qui fait aussi plaisir aux fans ? Des réactions passionnées de leurs joueurs. Kamal Miller en a offert plus d’une, après des jeux défensifs solides. Le représentant montréalais au Match des étoiles n’a vraiment pas volé sa place.

Matko Miljevic déposait la cerise sur le gâteau de cette belle soirée en marquant sur un penalty, à la 90e.

Oui, il y a des questions sur l’avenir de Djordje Mihailovic dans la métropole. Mais des performances comme celles-ci font passer le narratif de cette saison à un tout autre niveau.

Miller parlait de Coupe MLS, en début de semaine. Montréal est en train de véritablement s’inviter dans le groupe des prétendants.