Une dernière fenêtre pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le retour de Kylian Mbappé sur la plus grande scène du soccer. Le Brésil en lice pour un sixième titre record.

Steve Douglas Associated Press

L’une des Coupes du monde les plus attendues de mémoire — autant pour des raisons autres que les activités sur le terrain que pour celles qui s’y déroulent — approche à grands pas au Qatar et l’excitation augmente après la fin de la période de qualification.

Trente-deux équipes, 64 matchs, 28 jours. La première Coupe du monde de l’histoire au Moyen-Orient.

Le tournoi commence le 20 novembre et la finale est prévue le 18 décembre.

Voici quelques éléments à prendre en considération lorsque le tournoi se déroulera dans le plus petit pays à n’avoir jamais accueilli une Coupe du monde.

Les équipes à surveiller

Brésil (no 1 au classement FIFA). Neymar, Vinícius Júnior et le reste de la Selecao, pleine de panache, culminent au bon moment. Un premier titre de champion du monde depuis 2002 se profile-t-il à l’horizon ?

Belgique (no 2). La « génération dorée » se disloque peu à peu, mais il reste Kevin De Bruyne à la tête de l’équipe belge.

Argentine (no 3). Pas de titre de champion du monde depuis l’époque du grand Diego Maradona. Ce sera la première Coupe du monde depuis sa mort en novembre 2020 et l’Argentine s’améliore, avec Messi toujours comme chef de file.

France (no 4). Les champions en titre. Toujours le pays avec le plus de profondeur au sein de son équipe. Avec maintenant Mbappé et Karim Benzema menant l’attaque. Aucune équipe n’a conservé son titre de Coupe du monde depuis le Brésil en 1962.

Angleterre (no 5). Demi-finaliste à la Coupe du monde en 2018, finaliste au Championnat d’Europe en 2021. L’équipe nationale la moins performante du soccer évolue dans la bonne direction.

Les grandes vedettes

PHOTO TOSHIFUMI KITAMURA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Kylian Mbappé

Lionel Messi, Argentine. Le septuple joueur par excellence de l’année a peut-être ménagé ses jambes de 35 ans pour une dernière tentative vers un titre de champion de la Coupe du monde qui, pour beaucoup, le confirmerait en tant que plus grand joueur de soccer.

Cristiano Ronaldo, Portugal. Il a remporté le Championnat d’Europe, mais le meilleur buteur du soccer international masculin n’a pas disputé de finale de Coupe du monde, et en a encore moins remporté une. Il a 37 ans maintenant, alors il faut profiter de sa présence tant que c’est possible.

Kylian Mbappé, France. La vedette de la dernière Coupe du monde à l’âge de 19 ans et il ne fait que s’améliorer. Le rapide attaquant pourrait égaler le grand brésilien Pelé en étant champion lors de ses deux premières Coupes du monde.

Kevin De Bruyne, Belgique. Largement considéré comme le meilleur milieu de terrain du monde, ses courses avec le ballon comptent parmi les plus belles du soccer. La Belgique n’a plus qu’à espérer qu’il arrive en santé.

Neymar, Brésil. De plus en plus éclipsé par Mbappé et Messi au Paris Saint-Germain, mais il est toujours le chef de file du Brésil.

Le déroulement

Préparez-vous pour la grande fête du soccer. Il y a huit groupes de quatre équipes, les deux premières se qualifiant pour la phase à élimination directe à 16 équipes.

Il y aura quatre matchs consécutifs par jour — oui, quatre ! — pour la plupart des deux premières séries de matchs de groupe, puis des coups d’envoi simultanés pour les deux derniers matchs de chaque groupe.

Il n’y aura pas de pause pour la phase à élimination directe, qui commence le lendemain de la fin de la phase de groupes. Le premier jour sans match survient le 7 décembre — le 17e jour du tournoi.

Matchs à ne pas manquer

Qatar c. Équateur, 20 novembre. Le premier match du tournoi et toujours une date à encercler sur le calendrier.

Argentine c. Mexique, 26 novembre. La première des grandes rivalités continentales de la phase de groupes, Messi scellant potentiellement sa place et celle de l’Argentine pour les huitièmes de finale.

Espagne c. Allemagne, 27 novembre. Il n’y a sûrement pas eu beaucoup de matchs de phase de groupes plus importants que celui-ci lors d’une Coupe du monde ? Deux champions récents, deux géants du soccer européen et mondial.

Iran c. États-Unis, le 29 novembre. Il a été étiqueté comme « La bataille ultime, partie II ». Tout comme lors de la Coupe du monde en 1998, les deux pays se rencontreront en phase de groupes dans un match politiquement chargé. Les relations diplomatiques n’ont pas encore été rétablies entre les nations depuis leur rupture en 1980.

Ghana c. Uruguay, 2 décembre. Quelqu’un se souvient-il de la soirée du 2 juillet 2010 ? Dans la dernière minute de prolongation d’un match quart de finale de la Coupe du monde entre l’Uruguay et le Ghana, Luis Suarez a délibérément arrêté le ballon avec sa main sur la ligne de but, a été expulsé, seulement pour que le Ghana rate le penalty et perde lors d’une fusillade alors que Suarez célébrait sur la touche. La revanche serait douce pour le Ghana.

Matchs amicaux à venir

Avec cette Coupe du monde qui se déroule au milieu des saisons nationales de nombreux pays, il n’y aura pas l’accumulation habituelle de matchs amicaux avant le tournoi.

Pour les pays européens, les éliminatoires de la Ligue des Nations, qui se dérouleront du 22 au 27 septembre, représenteront les derniers matchs des équipes avant la Coupe du monde.

Parmi les grands matchs figurent l’Italie contre l’Angleterre (23 septembre), les Pays-Bas contre la Belgique (25 septembre), l’Angleterre contre l’Allemagne (26 septembre) et le Portugal contre l’Espagne (27 septembre).

Les États-Unis affronteront le Japon, le 23 septembre, et l’Arabie saoudite, le 27 septembre, les deux matchs amicaux se déroulant en Europe.