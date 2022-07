Âgée de 40 ans, Hope Solo a également été accusée de délit de maltraitance d’enfants et de résistance à un policier, dans le cadre de l’incident du 31 mars survenu en Caroline du Nord.

(Winston-Salem) Hope Solo, l’ancienne gardienne vedette de l’équipe américaine de soccer féminin a plaidé coupable à une accusation de conduite avec facultés affaiblies, lundi, près de quatre mois après avoir été retrouvée évanouie au volant d’un véhicule avec ses jumeaux de deux ans à l’intérieur.

Âgée de 40 ans, Solo a également été accusée de délit de maltraitance d’enfants et de résistance à un policier, dans le cadre de l’incident du 31 mars survenu en Caroline du Nord. Son avocat, Chris Clifton, a mentionné que ces deux accusations avaient été volontairement rejetées, a rapporté le journal de Winston-Salem.

Un communiqué du bureau du procureur du comté de Forsyth a déclaré qu’un juge avait condamné Solo à une peine avec sursis de 24 mois et à une peine active de 30 jours. Elle a reçu un crédit de 30 jours pour le temps qu’elle a passé dans un établissement de réadaptation pour patients hospitalisés.

Le juge a également ordonné à Solo de payer 2500 $ US d’amendes et des frais de 600 $ pour le coût des tests de laboratoire. Elle doit également obtenir une évaluation de toxicomanie et suivre tous les traitements recommandés.

Un rapport de police affirme que Solo a été arrêtée dans le stationnement d’un centre commercial à Winston-Salem. Selon un mandat d’arrêt, un passant a remarqué que Solo s’était évanouie derrière le volant pendant plus d’une heure, avec le moteur du véhicule en marche et les deux enfants sur la banquette arrière.

Un officier répondant pouvait sentir l’alcool et le mandat indiquait que Solo avait refusé un test de sobriété sur le terrain.

Solo a été emmenée au bureau du magistrat, où elle a refusé de passer un alcootest. La police a alors obtenu un mandat de perquisition pour un échantillon de sang. Solo avait un taux d’alcoolémie de 0,24 %, soit trois fois la limite légale. Les tests ont également montré qu’elle avait du THC dans son système, selon un rapport de police.