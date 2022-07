Alex Morgan a marqué le seul but de la rencontre.

C’était l’heure de la revanche pour les Américaines en finale du Championnat féminin de la CONCACAF. Elles n’avaient toujours pas avalé leur défaite contre le Canada en demi-finale des derniers Jeux olympiques et elles l’ont bien fait savoir en remportant le match par la marque de 1-0.

Nicholas Richard La Presse

Avec cette victoire, l’équipe nationale américaine obtient son billet pour les Jeux olympiques de Paris, en 2024. Au-delà du titre continental, c’est probablement l’aspect le plus significatif qui était à l’enjeu dans ce match disputé à l’Estadio BBVA, à Monterrey, au Mexique. Les deux équipes étaient par ailleurs déjà qualifiées pour la Coupe du monde de 2023 en vertu de leur place dans le carré d’as du tournoi.

Le Canada devra donc affronter la Jamaïque dans son ultime chance de se rendre aux Jeux. Cet affrontement devrait avoir lieu en septembre 2023.

Premières au classement mondial, les Américaines n’ont fait qu’une bouchée de la troupe canadienne, même si 10 des 11 joueurs ayant débuté le match étaient de la formation gagnante de la médaille d’or aux Jeux de Tokyo pour le Canada. C’est la cinquième fois que les Canadiennes s’inclinent devant leurs rivales en finale du Championnat de la CONCACAF.

Alex Morgan propulse son équipe

Le seul but de la rencontre aura été marqué par Alex Morgan. La vedette de l’équipe américaine a profité d’un penalty pour marquer son 118e but en sélection nationale et pour offrir la victoire à son équipe à la 78e minute.

L’athlète de 33 ans n’en demandait pas tant. La Canadienne Allysha Chapman a poussé la milieu de terrain Rose Lavelle dans la surface de réparation et c’est ce qui a forcé l’officielle à décerner le tir.

La gauchère a déjoué la gardienne Kailen Sheridan avec un tir bas du côté du droit. Sheridan s’était lancée de l’autre côté.

Cependant, la gardienne de 27 ans n’a rien à se reprocher. C’est elle qui a permis à son équipe de rester dans la rencontre.

Tôt dans le match, les Américaines ont imposé leur rythme et ont effectué beaucoup de pression dans le territoire adverse. Sheridan a été alerte, d’autant plus que la menace arrivait de partout. Alex Morgan, Lindsey Horan et Sophia Smith ont cogné à la porte tour à tour en première demie.

La domination des États-Unis était telle que la première véritable chance de marquer du Canada est survenue à la 17e minute du pied de Nichelle Prince.

Sheridan a réalisé deux arrêts monstrueux et cruciaux, avec les gants à la 31e minute contre Mallory Pugh et un autre, un peu chanceux, sur la ligne des buts avec ses jambes, aux dépens de Smith. Les Américaines ont dirigé 10 tirs en direction du filet pendant les 45 premières minutes de jeu, alors que le Canada ne faisait que se défendre.

PHOTO DANIEL BECERRIL, REUTERS Kailen Sheridan

L’histoire de la deuxième demie a été similaire à celle de la première. Malgré l’entrée en jeu de la talentueuse Julia Grosso, les championnes olympiques ont été incapables de percer le mur d’Alyssa Naeher.

Les Américaines ont dominé dans toutes les catégories et c’est ce qui explique pourquoi ce sont elles qui sont assurées d’aller à Paris dans deux ans.

Il s’agit aussi de leur neuvième titre en CONCACAF.