(Montréal) Au moment où il a dû quitter la pelouse du stade Saputo tôt dans le match du 28 mai dernier contre le FC Cincinnati, Djordje Mihailovic semblait envahi par le désespoir. Or, c’était le cas, car il se doutait déjà fort bien de ce qui l’attendait au détour.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Cette rencontre était la dernière du CF Montréal avant la trêve internationale de juin. Une trêve internationale qui devait permettre à Mihailovic, après une longue attente de deux ans, de rejoindre l’équipe nationale des États-Unis en vue d’un camp d’entraînement en préparation pour la Coupe du monde de 2022, et pour quatre matchs, dont deux dans le cadre de la Ligue des nations de la CONCACAF.

Or, une blessure à la cheville gauche survenue pendant la troisième minute de jeu du duel contre le FC Cincinnati, qui l’a contraint à abdiquer une douzaine de minutes plus tard, a mis fin à ses espoirs de rejoindre ses compatriotes.

En se dirigeant vers les lignes de côté ce soir-là, Mihailovic a d’abord enfoui son visage dans son chandail. Puis, lorsqu’il l’a découvert, on pouvait y lire tout le désarroi qui l’habitait.

« Je savais exactement », a admis Mihailovic mardi midi, après la séance d’entraînement du CF Montréal en prévision de son match de samedi face à D. C. United, dans la capitale des États-Unis.

« Et ça a été un torrent d’émotions d’un seul coup. Je n’ai pas voulu penser trop loin devant, et je gardais encore un petit espoir. Mais après quelques jours, je savais que je ne pourrais pas faire ce voyage », a-t-il ajouté, tout en étant conscient, aujourd’hui, qu’il aura d’autres opportunités de rejoindre l’équipe nationale des États-Unis.

Comme un malheur arrive rarement seul, Mihailovic a dû patienter jusqu’à samedi dernier, face au Toronto FC, pour participer à un premier match depuis cette embûche.

Car une blessure à un genou, nullement liée à la précédente et survenue lors d’une séance d’entraînement, l’a laissé au rancart pendant un mois de plus, lui qui devait amorcer la rencontre du 18 juin face au Austin FC parmi les réservistes.

Quand il revient sur les six dernières semaines, Mihailovic ne cache pas qu’il a trouvé cette période très éprouvante.

« Je crois que ça a été plus difficile de me rétablir de cette blessure que celle à mon ligament croisé antérieur [en 2017, avec Chicago], à cause de tout ce que j’ai dû rater. Évidemment, l’équipe nationale représentait une grande partie de mes espoirs et j’y avais été appelé. C’est pour ça que ça a été vraiment difficile. »

En plus de ne pas avoir pu participer au plus récent camp d’entraînement de l’équipe nationale des États-Unis, Mihailovic n’a pas été sélectionné en prévision du match des étoiles de la MLS, qui aura lieu le 10 août au Minnesota face à un regroupement des meilleurs joueurs du Championnat du Mexique.

Interrogé à ce sujet mardi, Mihailovic ne semblait pas trop dérangé d’avoir été oublié même s’il a été l’un des meilleurs joueurs du circuit Garber jusqu’à maintenant cette saison. Et au passage, il s’est dit content pour le défenseur Kamal Miller, qui sera le représentant du CF Montréal.

« En premier lieu, c’est très important et excellent que l’équipe soit représentée. Et si ce n’est pas moi, il faut que ce soit quelqu’un d’autre et je suis heureux pour Kamal, bien sûr », a d’abord mentionné Mihailovic à ce sujet.

« Je savais que mes chances ne seraient pas très grandes à cause de ma blessure, et j’ai l’impression que ça a joué dans la décision, bien que je n’en sois pas certain à 100 %. Un jour, peut-être, je serai de ce match, mais en ce moment, ce n’est pas la chose qui occupe la plus grande place dans mon esprit. »

Maintenant qu’il a pu revenir au jeu après ses 30 minutes passées sur le terrain samedi face au Toronto FC, Mihailovic se sent d’attaque pour aider son équipe à atteindre les plus grands sommets en MLS.

À l’heure actuelle, le CF Montréal (10-8-2) occupe le quatrième rang dans l’Association Est avec 32 points, un de moins que les Red Bulls de New York, qui ont joué un match de plus.

En l’absence de Mihailovic, le CF Montréal a affiché un dossier de trois gains et trois revers, en incluant le match contre le FC Cincinnati, mais pas la dégelée de 4-0 contre le Toronto FC dans le cadre du Championnat canadien, le 22 juin.

« Nous pouvons nous battre pour le titre, sans aucun doute », a affirmé Mihailovic, tout en reconnaissant que l’équipe a laissé filer de précieux points au classement à cause d’erreurs qu’il a qualifiées de ridicules.

« Je crois que nous formons une équipe de calibre pour remporter un championnat, et nous devons tous y croire, pas seulement une personne. Une fois que nous y croirons tous, nous pourrons gagner le trophée à la fin de l’année. »