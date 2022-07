Le CF Montréal est à la mi-chemin de sa saison et il trône au sommet de la conférence de l’Est et au troisième rang du classement général de la MLS. Tout pour ravir le directeur sportif de l’équipe Olivier Renard, qui rencontrait les médias en ce 1er juillet.

Nicholas Richard La Presse

Que ce soit l’efficacité des nouveaux joueurs, la croissance des plus jeunes ou le rendement de l’entraîneur-chef, tout va pour le mieux pour le onze montréalais. Suffisamment pour devancer des poids lourds comme les Red Bulls de New York, l’Union de Philadelphie et le New York City FC au classement.

Olivier Renard a rendu un bilan positif de cette mi-saison, vendredi après-midi, sans pour autant s’emballer inutilement. Il reste beaucoup de travail à faire, mais il est certain qu’il est ravi de la manière dont les choses se sont déposées depuis le début de la campagne.

Les joueurs acquis par Renard, comme Kei Kamara, Djordje Mihailovic, Alistair Johnson notamment, font bien paraître le directeur sportif.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Djordje Mihailovic

Il ne veut cependant pas prendre tout le mérite en disant qu’il y a de bons et de moins bons coups. Il souligne que certains joueurs sont faits pour évoluer dans certains environnements, comme Maxime Crépeau par exemple, qui n’était peut-être pas fait pour jouer à Montréal, mais qui est aujourd’hui l’un des bons gardiens de la MLS. En revanche, il explique que de construire une équipe gagnante n’est pas simple, mais que ses différents paris ont porté fruit jusqu’à présent.

« Je suis payé pour faire la meilleure équipe possible avec le budget que j’ai », a-t-il précisé en conférence de presse.

Ce sont par ailleurs les échanges intra-MLS qui ont été les plus payants jusqu’à maintenant. La majorité des nouveaux joueurs sont arrivés d’autres marchés dans la ligue et c’est peut-être ce qui pourrait expliquer qu’ils connaissent autant de succès si rapidement.

« La plupart des joueurs qui sont venus n’ont pas coûté cher. Ce sont des profils beaucoup plus jeunes, qu’on pourrait regarder éventuellement pour une revente. Mais c’est en transferts intraligues qu’on a dépensé le plus d’argent, parce que lorsqu’on est certain d’un joueur à l’interne, on n’a pas peur de mettre l’argent qu’il faut ».

Des changements à venir ?

La période de transferts s’ouvrira le 7 juillet et il n’est pas impossible de voir certains joueurs quitter ou arriver pendant ce mercato estival, même si le noyau est productif et équilibré.

Renard a expliqué qu’un peu comme à la bourse, il faut parfois vendre des joueurs pendant que leur valeur est au sommet.

Cependant, il aimerait que son équipe conserve la même identité. Ce qui veut dire que d’attirer un joueur désigné n’est pas nécessairement dans ses priorités.

Je ne veux pas amener un joueur désigné simplement pour remplir le stade. Ce n’est pas ça qu’on veut. On veut un joueur désigné qui se moule bien à l’équipe et qui fait ce que l’entraîneur demande à tous les autres joueurs. On ne veut pas de différence […] et ce n’est pas toujours évident à trouver. Olivier Renard, directeur sportif du CF Montréal

Renard est satisfait de l’effectif actuel et les joueurs semblent être du même avis. « Aucun joueur ne demande à partir actuellement. Ça veut dire qu’il y a une bonne entente dans le vestiaire et que les joueurs sont concentrés sur les objectifs finaux », a-t-il précisé.

C’est d’ailleurs cette unicité, croit-il, qui a permis au groupe de se relever d’un début de saison plus ardu où l’équipe n’avait pas goûté à la victoire à ses quatre premiers matchs. « On est restés calmes parce qu’on a confiance au groupe. »

Cette confiance ne semble pas vouloir s’estomper et le directeur sportif espère que cette année pourrait être la bonne pour une place en séries : « On est plus confiant dans notre jeu […] on gère mieux match, alors touchons du bois », a-t-il conclu.