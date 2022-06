(Montréal) Alors qu’il attendait sur les lignes de côté le signal pour jouer un premier match en MLS depuis la mi-août 2021, samedi soir, Mason Toye a ressenti de la gratitude à l’endroit de tous ceux l’ont aidé et soutenu à travers plusieurs moments d’inquiétude au fil de ces longs mois d’absence. Un homme en particulier a été pratiquement à ses côtés jour après jour. Un homme dont Toye a parlé, lundi, avec un respect qui ne se démentait pas.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

L’homme en question, que Toye a identifié par son surnom « Ale », est Alessandro Marconato, le physiothérapeute du CF Montréal.

« Il s’est occupé de la rééducation de mon épaule et de la rééducation de mes adducteurs. C’est quelqu’un à qui je dois beaucoup. Je suis même émotif en ce moment parce que nous avons travaillé très fort, ensemble, et vécu beaucoup de jours sombres où nous ne savions pas ce qui se passait. C’est une personne qui occupe une place importante dans mon cœur », a admis Toye, lundi matin, avant la séance d’entraînement du CF Montréal au Centre Nutrilait en vue du match de mercredi à Seattle.

D’abord mis K. -O. pour le reste de la campagne par une blessure à une épaule lors du match du 14 août dernier contre les Red Bulls de New York, Toye se préparait en vue de la saison 2022 jusqu’à ce qu’une blessure aux adducteurs au camp d’entraînement ne vienne de nouveau tester sa force de caractère.

« De subir une blessure aux adducteurs aussi sévère que celle que j’ai eue m’a retardé de quatre à cinq autres mois, et ça a été vraiment difficile à accepter. Les gars, le personnel d’entraîneurs et notre équipe de thérapeutes athlétiques ont été tellement bons avec moi, juste pour garder ma tête au football et continuer à aller de l’avant. Ça a été difficile, mais nous sommes passés au travers et l’appui de tout le club en général a été gigantesque. »

Toutes ces émotions ont continué d’occuper les pensées de Toye samedi, même s’il ne savait pas, en début de journée, s’il allait avoir l’occasion de mettre fin à cette intenable période d’inactivité.

Puis, avec environ un quart d’heure à jouer au temps réglementaire face au Charlotte FC, l’entraîneur-chef Wilfried Nancy lui a fait signe que son tour était venu. Le moment tant attendu s’est concrétisé à la 78e minute lorsque Toye a remplacé Joaquin Torres alors que le CF Montréal menait 2-1.

« Là encore, je ressentais de la gratitude, mais aussi des émotions. Je ne peux pas mentir. Je me suis senti émotif pendant une seconde parce que j’ai réalisé que, enfin, ça allait arriver », a décrit Toye au sujet de son retour à la compétition.

« À partir de là, je devais me concentrer sur ce match, m’assurer de bien faire le travail et que nous allions chercher la victoire », a-t-il ajouté.

En se présentant sur le terrain, Toye a reçu des applaudissements bien sentis de la part des partisans de l’équipe. Quelques secondes plus tard, il a failli trouver le fond du filet, lorsqu’il a fait dévier un centre de Romell Quioto tout juste hors cible.

« L’accueil des spectateurs a été fantastique. Je ne savais pas à quoi ça ressemblerait parce que ça faisait longtemps. Ça a surpassé mes attentes, c’est certain. J’ai senti l’amour de tout le monde et ça a m’a beaucoup touché. Ça aurait été le scénario parfait si j’avais marqué immédiatement après », a reconnu Toye, en ricanant.

Un perfectionniste

Pour Toye, la prochaine étape sera de retrouver le rythme et les réflexes qui ont fait de lui, en 2021, un attaquant prometteur. Il y aura certainement des attentes parmi les partisans de l’équipe, mais Wilfried Nancy se soucie aussi de celles que son jeune joueur peut avoir envers lui-même.

« Dans un premier temps, il y a la gestion de l’attente de Mason lui-même, dans le sens que ça faisait pas mal de temps qu’il voulait revenir, qu’il était proche de revenir. Ça a mis du temps. Du coup, ce n’est pas facile pour lui parce qu’il y a les émotions, il y a l’excitation. Envie de bien faire, envie d’aider l’équipe, envie de s’aider lui-même et envie de faire quelque chose de bien », a d’abord expliqué Nancy.

« C’est pour ça qu’on essaie de le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il ait du succès, ou quand il va avoir des moments qui vont être difficiles parce que ça fait longtemps qu’il n’a pas joué. [Mason] est super perfectionniste. Donc, c’est d’apprendre à ce qu’il relâche un peu parce qu’il a toujours envie de bien faire. Et des fois, c’est un peu – je ne veux pas dire c’est trop, ce n’est pas vrai –, mais il doit prendre du recul, un peu. »

Nancy souhaite aussi que les amateurs sachent doser leurs attentes envers Toye.

« Ils doivent prendre conscience que ça fait longtemps qu’il n’a pas joué, qu’il a un profil intéressant, qu’il peut nous aider. Et il va tout donner. Mason, c’est quelqu’un qui donne tout, que ce soit cinq minutes ou 95 minutes. Il faut le prendre comme il est et lui envoyer des ondes positives, tout simplement. »