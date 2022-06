« Si c’était à refaire, je ferais la même chose. » Wilfried Nancy ne regrette pas ses choix après la défaite sans appel du CF Montréal face au Toronto FC en demi-finale du Championnat canadien, mercredi.

Jean-François Téotonio La Presse

C’est que l’entraîneur-chef du onze montréalais avait opté pour faire un grand roulement dans son alignement pour ce Classique canadien, que les Torontois ont remporté 4-0. Une décision prise dans une situation de 4 matchs en 12 jours, notamment.

« Je n’avais pas le choix, a-t-il avancé vendredi matin. On regardait le contexte au niveau des joueurs blessés. On va enchaîner des matchs. On joue contre Charlotte, Seattle, Los Angeles. »

« Je suis satisfait de l’équipe qu’il y avait [sur le terrain], mais on aurait dû faire mieux. »

On a souvent félicité le CF Montréal pour sa belle profondeur cette saison. Une qualité qui a été particulièrement mise en évidence lors de la victoire de 3-0 contre le Forge de Hamilton, en quarts de finale de cette même Coupe. Nancy avait carrément placé son équipe B sur la pelouse du Stade Saputo ce soir-là.

Il concède que mercredi à Toronto, il « [s]’attendait à plus sur certaines prestations ».

« Les joueurs savent qu’ils doivent mieux faire, continue-t-il. Mais ceux qui ont eu plus de difficulté nous ont aidé à avoir des points en début d’année. »

On sait que Nancy ne voit pas toujours que du bon dans du beau, ni que du mauvais dans du laid. Il n’a pas dérogé à sa façon de penser, vendredi.

« On n’a pas fait un mauvais match, lance-t-il avant d’esquisser un sourire. On a fait un bon match, même si c’est paradoxal ce que je dis. »

« Mais c’est la première fois en tant que coach que je prends quatre buts, se ravise-t-il. Contre Toronto en plus. Les joueurs ne sont pas contents. C’est une réaction normale d’un être humain. »

En manque de Mihailovic

C’est maintenant quatre défaites en six matchs pour le CF Montréal depuis la belle séquence de rencontres sans plier l’échine. Il s’est en outre incliné à deux reprises depuis le retour de la pause internationale, sans marquer de but.

« C’est une mauvaise période, convient le défenseur Rudy Camacho. […] Il faut garder la tête froide même s’il y a de la frustration, de l’énervement. Et enchaîner avec une belle prestation. »

Pour Kei Kamara – qui s’est installé devant les médias en souhaitant aux Québécois « bonne Saint-Jean tout le monde ! » en français –, ce n’est pas la motivation qui manque.

« Je ne dirais pas qu’on a perdu notre concentration, estime l’attaquant de 37 ans. […] Certains gars sont partis en équipe nationale. La pause est bienvenue pour ceux qui n’y vont pas. On est en train de retrouver notre unité qu’on avait avant. On sait ce qu’on est capable de faire. »

Il ne veut pas non plus mettre le blâme sur l’absence de Djordje Mihailovic, la star de l’équipe et son point focal offensif. On parle encore d’un retour vers la mi-juillet dans le cas de l’Américain.

« Djordje est absent, Kamal [Miller] est absent. Plusieurs gars sont absents. Victor [Wanyama] aussi. On peut en nommer plusieurs. On est une équipe. Le but c’est d’avoir plusieurs joueurs qui peuvent les remplacer. »

« Ce n’est pas toujours aux entraîneurs de trouver les solutions. Les coéquipiers peuvent nous aider. »

Kamara lui-même a hâte de retrouver le fond des cordages. Il n’a pas marqué depuis le match à Nashville, à la mi-mai. Il avait notamment subi une blessure à sa main gauche en enfilant le seul but des siens dans une défaite de 2-1.

« On joue un style différent, estime le Sierraléonais. Je crois que je m’y adapte bien. Je ne suis pas aussi dangereux que j’en suis capable dans la boîte. Je veux qu’on puisse se fier à moi et être capable de livrer la marchandise. »

Charlotte en mode vengeance ?

Montréal avait obtenu une de ses belles victoires de la saison à Charlotte, le 14 mai. Le record de matchs sans défaite du club avait été battu, il avait obtenu son premier jeu blanc de la saison, Sweet Caroline jouait dans le vestiaire, et tout roulait comme sur des roulettes.

« On était allé chercher les trois points chez eux, rappelle Kamara. Ils vont vouloir nous rendre la pareille. On doit être prêt à ça. »

Avant deux matchs difficiles sur la route contre les Sounders de Seattle et le Galaxy de Los Angeles, la rencontre de samedi devient particulièrement importante.

« Elle est énorme, lance Kamara. Il ne faut pas perdre trois matchs de suite avant de partir dans ce long voyage. »