(Montréal) Le CF Montréal entamera la défense de son titre de champion canadien contre le Forge FC.

Les hommes de Wilfried Nancy commencent leur parcours au deuxième tour grâce à leur sacre de l’an dernier. Ils ont défait le Toronto FC 1-0 en finale.

Le club d’Hamilton a obtenu son laissez-passer pour le deuxième tour compte tenu d’une victoire de 2-0 contre le CS Mont-Royal Outremont. Terran Campbell et Woobens Pacius ont fait vibrer les cordages contre le club de la Première Ligue de soccer du Québec.

David Choinière, ancien du Bleu-blanc-noir et frère de Mathieu — qui évolue avec le CFM — a récolté une passe décisive sur le second but.

La victoire du Championnat canadien en 2021 par le XI montréalais lui a permis d’accéder de nouveau à la Ligue des champions de la Concacaf. Le Forge FC a également participé au tournoi des clubs de la Concacaf en 2022.

L’équipe de la Première ligue canadienne (PLC) s’est inclinée au premier tour par la marque de 4-1 au cumul contre les futurs tombeurs du CF Montréal, le Cruz Azul.

Le Forge FC, une puissance dans la PLC, a terminé au premier rang de la saison régulière 2021 avant de s’incliner en finale lors des éliminatoires. Il avait toutefois été sacré champion en 2020.