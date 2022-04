PHOTO JEFF DEAN, ASSOCIATED PRESS

Le meilleur et le pire du CF Montréal

Djordje Mihailovic a pris son envol. Kei Kamara a ouvert son compteur. Les nouvelles sont bonnes chez le CF Montréal, qui a finalement remporté sa première victoire en MLS samedi.

Jean-François Téotonio La Presse

Les hommes de Wilfried Nancy l’ont emporté 4-3 dans un match de fou face au FC Cincinnati, en Ohio.

Les locaux offraient du jeu ouvert, et les visiteurs en ont profité. Peut-être voulaient-ils s’assurer de réparer leurs erreurs défensives encore trop nombreuses.

Nous y reviendrons. Parce qu’il faut parler de Djordje.

La Coupe du monde est en novembre prochain. Les sélections nationales ont le temps d’évoluer, et d’inviter de nouveaux visages. On se dit que ça doit être le pari du milieu de terrain américain du CF Montréal.

À la 18e minute samedi, Mihailovic égalisait la marque à 1-1 sur une superbe manœuvre individuelle.

PHOTO KATIE STRATMAN, USA TODAY SPORTS Sebastian Breza (1) et Alistair Johnston (22) tentent de bloquer un tir.

À la 41e, il ramenait encore son équipe à une égalité de 2-2. L’Américain concluait une très belle action entamée par Victor Wanyama, qui avait brillamment brillamment subtilisé le ballon à Yuya Kubo en milieu de terrain.

En l’absence de nombreux attaquants, la montée en puissance de Djordje Mihailovic cette saison doit être bienvenue pour Wilfried Nancy.

Mais au-delà des prouesses de son jeune milieu de terrain à l’avant, il y a encore ces fameux soucis à régler à l’arrière.

PHOTO AARON DOSTER, USA TODAY SPORTS Djordje Mihailovic

Le deuxième but de Cincy en était un exemple probant. Rudy Camacho était perdu dans les limbes à gauche, Brandon Vazquez s’emparait du ballon dans un coin droit laissé complètement vacant… et le défenseur Alistair Johnston complétait la séquence en marquant contre son camp de la tête, étendu sur la ligne de but.

Mais comme un match contre le FC Cincinnati contient toujours autant de péripéties qu’un bon livre des Chevaliers d’Émeraude — rappelons-nous du 5-4 de folie au stade Saputo en juillet 2021 —, on n’était pas au dernier rebondissement.

Kei Kamara marquait son premier but sous les couleurs du Bleu-blanc-noir à la toute fin de la première période. 3-2 CF Montréal.

Les locaux égalisaient la marque à 3-3 sur un penalty accordé par Camacho à la 59e minute.

Puis Joaquín Torres recevait une belle passe de Kamara pour faire mouche, et prendre les devants pour de bon, à la 67e.

Les hommes de Wilfried Nancy ont souffert jusqu’au coup de sifflet final, mais leur première conquête de trois points a tenu bon.

Plus de détails suivront.