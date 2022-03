Mohamed Salah a été l’un des meilleurs joueurs au monde cette saison. Erling Haaland est possiblement le plus bel espoir de tout le football.

Daniella Matar et Steve Douglas Associated Press

Gianluigi Donnarumma a été élu joueur par excellence du dernier Euro, l’été dernier. Et que peut-on dire de plus au sujet de Zlatan Ibrahimovic ?

Quel est le lien entre tous ces joueurs vedettes ? Aucun d’entre eux ne prendra part à la Coupe du monde de football, au Qatar.

Les qualifications en vue du tournoi s’achèvent et plusieurs joueurs de premier plan savent déjà qu’ils rateront ce rendez-vous de novembre et décembre prochains.

En voici quelques-uns.

Mohamed Salah (Égypte)

Son penalty raté a contribué à la défaite de l’Égypte contre le Sénégal dans les qualifications africaines et des images l’ont ensuite montré se protégeant d’une pluie de projectiles tandis qu’il quittait le terrain. Il s’agissait d’un nouveau jour triste dans sa carrière internationale décevante jusqu’ici. Salah s’est amené à la Coupe du monde 2018 blessé à l’épaule et l’Égypte a été éliminée dès la phase de groupes. Il s’est incliné en finale de deux Coupes d’Afrique des nations — la dernière cette année — et il ratera le prochain Mondial alors qu’il est au sommet de sa forme. Pour l’instant, le footballeur de 29 ans devra se contenter de gagner des titres avec Liverpool, club avec lequel il pourrait gagner quatre titres cette saison.

Erling Haaland (Norvège)

PHOTO STIAN LYSBERG SOLUM, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Erling Haaland

Blessé, Haaland n’a été qu’un spectateur impuissant en novembre, quand la Norvège s’est inclinée devant les Pays-Bas à leur dernier match de qualification pour terminer troisième de leur groupe. La Norvège n’a pas disputé le Mondial depuis 1998 et Haaland semblait sur le point d’aider le pays à mettre fin à cette disette. L’attaquant de 21 ans est aussi excitant qu’un Kylian Mbappé sur la scène mondiale et il faudra voir s’il s’aligne encore pour le Borussia Dortmund quand s’amorcera la Coupe du monde, puisqu’il est devenu l’un des joueurs les plus convoités d’Europe. Il est de nouveau le meilleur buteur de Dortmund cette saison, avec 16 buts en 17 matchs de Bundesliga, lui qui a raté plusieurs rencontres en raison de blessures.

Zlatan Ibrahimovic (Suède)

PHOTO TIZIANA FABI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimovic est sorti de sa retraite internationale en 2021 afin de disputer l’Euro. Il l’a finalement raté en raison d’une blessure et n’a pas pu aider la Suède à se qualifier pour le Mondial après être entré dans le match pour les 10 dernières minutes de la défaite contre la Pologne, qui menait déjà 2-0 dans le dernier match éliminatoire de la Suède. Ibrahimovic n’était pas revenu au sommet de sa forme en raison d’une récente blessure, l’une des nombreuses qui ont forcé le footballeur de 40 ans à rater une portion de la saison de l’AC Milan. Il semble qu’il disputera une autre saison à Milan, mais la Coupe du monde du Qatar était sa dernière occasion de jouer dans ce tournoi.

Gianluigi Donnarumma (Italie)

PHOTO BENOIT TESSIER, ARCHIVES REUTERS Gianluigi Donnarumma

Nommé joueur par excellence de l’Euro 2020 après s’être mis en évidence dans la fusillade contre l’Angleterre, le gardien italien a aussi aidé les Azzurri à établir un record du monde en n’accordant pas de but pendant 1168 minutes. Mais, comme la formation italienne, son jeu a décliné depuis, au point de perdre son poste en club après être passé de l’AC Milan au Paris Saint-Germain. Une erreur de Donnarumma a mené à l’élimination du PSG contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Le gardien de 23 ans a aussi essuyé de vives critiques au sujet du but tardif accordé à la Macédoine du Nord, qui a sonné le glas de l’Italie en qualifications du Mondial pour un deuxième tournoi consécutif.

Luis Diaz (Colombie)

PHOTO RAUL ARBOLEDA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Luis Diaz

L’ailier de 25 ans de Liverpool a remplacé James Rodriguez comme joueur de pointe pour la Colombie et il a terminé à égalité avec Lionel Messi au classement des marqueurs de la Copa America l’an dernier. Il n’a toutefois pas pu inspirer suffisamment sa sélection nationale pour qu’elle se qualifie pour le Mondial : la Colombie a terminé sixième au classement sud-américain.

Riyad Mahrez (Algérie)

PHOTO JON SUPER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Riyad Mahrez

Mahrez, récent récipiendaire du titre de joueur africain de l’année, faisait partie de la formation algérienne qui a concédé un but au Cameroun après quatre minutes d’arrêts de jeu mardi, privant ainsi le pays d’une participation au Mondial. L’ailier de Manchester City devra attendre au moins quatre ans avant de participer de nouveau à la Coupe du monde. Il y a participé à titre de joueur inexpérimenté de 23 ans en 2014, au Brésil, faisant partie du onze partant pour le premier match contre la Belgique.

Jan Oblak (Slovénie)

PHOTO KARIM JAAFAR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Jan Oblak

Pour plusieurs, Oblak est le meilleur gardien au monde. Ces louanges viennent particulièrement de son jeu devant le filet de l’Atletico Madrid. Jouera-t-il un jour en Coupe du monde ? La Slovénie a participé à l’édition 2010. Elle a raté le prochain rendez-vous en terminant quatrième du groupe A en qualifications. À 29 ans, Oblak pourrait avoir encore deux occasions de s’inviter à la danse.