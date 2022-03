La FIFA a fixé, mardi, la procédure en vue du tirage au sort au Qatar, le 1 er avril. Seules 29 des 32 équipes du tirage au sort seront connues d’ici là en raison de la guerre et de la crise sanitaire mondiale. Les trois places restantes seront décidées en juin.

La guerre et la pandémie auront un impact

(Genève) La guerre en Ukraine et la pandémie de COVID-19 auront une influence sur le classement de certaines équipes en vue du tirage au sort de la Coupe du monde la semaine prochaine.

Graham Dunbar Associated Press

Lors du tirage au sort, les 29 équipes qualifiées seront réparties dans quatre pots selon leur classement FIFA.

Le pays hôte, le Qatar, est dans le pot 1 avec la France, championne en titre, la Belgique, le Brésil, l’Argentine et l’Angleterre. L’Allemagne, championne de la Coupe du monde 2014, ne figure pas dans le top 10 depuis plus de trois ans et sera dans le Pot 2.

La FIFA a résolu l’incertitude quant à la façon de classer les trois entrées indécises en créant des places réservées dans le pot 4. Les équipes concernées pourraient aboutir dans un groupe de Coupe du monde plus difficile que leur classement ne le justifie simplement parce qu’elles n’ont pu terminer leurs matchs comme prévu initialement.

Certaines des équipes concernées incluent l’Ukraine, le Pays de Galles et la Colombie. Les trois, s’ils se qualifiaient, auraient probablement abouti dans le Pot 3.

Jusqu’à présent, seules 15 équipes se sont qualifiées pour la Coupe du monde avant les autres matchs de qualification la semaine prochaine.

L’Ukraine devait jouer contre l’Écosse jeudi, le vainqueur avançant pour affronter le Pays de Galles ou l’Autriche, le 29 mars. L’Ukraine a toutefois demandé un report, car il n’était pas possible pour les joueurs locaux de s’entraîner et de voyager pendant l’invasion russe.

La pandémie a également retardé le tour éliminatoire intercontinental. Il devrait maintenant se jouer au Qatar les 13 et 14 juin. Une équipe asiatique affrontera une équipe sud-américaine et le représentant de l’Océanie affrontera une équipe de la région nord-américaine.

La Coupe du monde devrait se jouer du 21 novembre au 18 décembre dans huit stades autour de la capitale qatarie de Doha.