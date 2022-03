Pendant toute la saison, La Presse offre un tour d’horizon hebdomadaire des plus grands moments sur la scène du soccer européen

Jean-François Téotonio La Presse

L’HISTOIRE

Un Kevin De Bruyne des grands jours, jumelé à un Riyad Mahrez dans son attirail du dimanche. Manchester City s’est présenté à l’Etihad comme sur un tapis rouge devant son rival de Manchester United. Les Citizens de Pep Guardiola ont complètement déclassé les Red Devils de Ralf Rangnick, dimanche, l’emportant 4-1.

Le Belge De Bruyne frappait rapidement, sautant sur un ballon bien placé par Bernardo Silva dès la 5e minute. Pied gauche, tir sur réception, dans la surface, bing bang. 1-0.

La seule lumière pour United est venue de Jadon Sancho. Se servant d’une belle offrande de Paul Pogba, qui remettait de la droite vers sa gauche en contre-attaque, l’Anglais prenait un bon tir du pied droit à l’orée de la surface. C’était 1-1 à la 22e… mais le sourire n’allait pas rester longtemps sur les lèvres des visiteurs.

De Bruyne frappait de nouveau à la 28e, s’emparant d’un deuxième retour dans la surface pour tromper David De Gea. À la 68e, du corner, le Belge envoyait un service parfait à Mahrez. L’Algérien envoyait le ballon dans le filet, du pied gauche, en s’amenant en vitesse dans la surface. Mahrez confirmait sa belle performance à la 90e, avec une réalisation à la limite du hors-jeu.

PHOTO JON SUPER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Riyad Mahrez

On écrivait dans ces pages il y a deux semaines que la Premier League était relancée, après la défaite de City à la maison face à Tottenham. Encore faut-il que les Citizens soient rattrapés. Liverpool, avec ses 63 points, est toujours à 6 unités du leader, mais tient encore son match en main.

Pour United, les choses se compliquent. Sorti du top 4 et des billets pour la Ligue des champions par Arsenal (on y reviendra), on ne sent pas que Rangnick a encore clairement établi ses paramètres de jeu. Le talent dans l’effectif y est, mais il n’y a toujours pas cette symbiose… que l’on retrouve chez les autres Mancuniens, par exemple.

LE MATCH

Watford a livré une belle bataille à Arsenal, dimanche à Vicarage Road. Les Gunners se sont imposés 3-2 dans un match où presque tous les buts méritaient leur place dans notre capsule du but de la semaine.

Au centre des succès d’Arsenal dimanche, il y avait le jeune Bukayo Saka. C’est son service de la droite au centre vers Martin Ødegaard qui menait au 1-0 des visiteurs à la 5e minute.

PHOTO ANDREW COULDRIDGE, ARCHIVES REUTERS Bukayo Saka

Après une superbe frappe en ciseau de Cucho Hernández pour égaliser la marque à la 11e minute, Saka récidivait. C’était sa bataille pour le ballon devant les six mètres puis son association avec Alexandre Lacazette qui menaient à son but à la 30e minute, redonnant l’avance aux siens.

Au retour de la pause, Gabriel Martinelli n’avait toutefois pas besoin de Saka pour conclure une superbe action d’Arsenal. Il faisait 3-1 à la 52e minute.

Malgré sa belle forme des derniers temps, Arsenal reste un peu fragile. Ses jambes molles ont bien failli gâcher cette belle journée au bureau en fin de match. Moussa Sissoko redonnait espoir à Watford à la 87e en marquant le 3-2, mais les visiteurs ont tenu bon.

Ces trois points, Arsenal va les chérir. Le club du nord de Londres est présentement 4e, avec 48 points et 3 matchs en main sur Manchester United (5e, 47 points). Au grand dam de Watford, qui consolide son statut de relégable (19e, 19 points).

LE BUT

On aime mettre en valeur les grandes frappes dans cette rubrique. Mais on apprécie tout autant la beauté du petit geste. Celui de Moussa Dembelé pour l’Olympique lyonnais, dimanche au FC Lorient, en a subtilement mis plein la vue.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le Franco-Malien joue la ligne du hors-jeu pendant toute l’action, alors que l’animation se déroule dans le couloir gauche. On le voit d’ailleurs montrer sa frustration lorsque son appel de balle est refusé, un peu plus tôt dans la montée offensive de son équipe.

Le Brésilien Emerson reçoit le ballon à la gauche de la surface, puis le centre pour Dembélé. Recevant le cuir juste un peu derrière lui, l’attaquant lyonnais y va d’une judicieuse talonnade pour porter la marque à 2-0.

Avec sa victoire de 4-1, Lyon est maintenant 9e (41 points), à seulement 3 unités des places européennes.

LES CANADIENS

Ce qu’il va lui faire du bien à Jonathan David, ce but. L’artilleur canadien de Lille a retrouvé le fond du filet après sept rencontres sans conclure, samedi, face à Clermont.

Et quel but ce fut ! Il peut d’ailleurs remercier le brio de son coéquipier portugais Renato Sanches là-dessus.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le vif numéro 10 s’empare du ballon au milieu. Il monte jusqu’à l’orée de la surface. Et remet à droite. Jonathan David finit par s’amener avec le ballon dans le coin droit. Il se bat bien pour le globe, puis le remet à Sanches. Le Portugais lui rend la pareille en une-deux. Le Canadien avait déjà commencé sa course. Il frappe le ballon du pied droit, tout bonnement, et double la mise pour les Lillois.

Les Dogues ont fini par s’imposer 4-0 et pointent au 7e rang avec 42 points, tout juste derrière l’Europe.

Pendant ce temps, le Bayern Munich d’Alphonso Davies – qui est toujours incommodé par sa myocardite – a fait match nul 1-1 contre le Bayer Leverkusen, samedi. Les Bavarois sont toujours confortablement en tête de la Bundesliga.