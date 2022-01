(Berlin) Le défenseur international allemand du Bayern Münich Niklas Süle, dont le contrat se termine en juin, quittera le club à la fin de la saison libre, a annoncé mercredi Oliver Kahn, président du directoire.

Agence France-Presse

« Les négociations traînent depuis très longtemps. Nous lui avons fait une offre. Il ne l’a pas acceptée. Il quittera le club à la fin de la saison », a déclaré Kahn lors d’une conférence de presse.

Une « très bonne offre » a été faite au défenseur central de 26 ans, qui compte également 37 sélections avec la Mannschaft, « mais nous devons respecter certaines limites économiques », a ajouté le patron du Bayern.

Estimé à 35 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, l’Allemand avait rejoint le « Rekordmeister » en 2017 en provenance d’Hoffenheim pour quelque 20 millions d’euros.

Le massif défenseur central (1,95 cm pour 99 kg) est apparu à 158 reprises sous le maillot rouge et blanc depuis son arrivée chez le champion d’Allemagne.

Vainqueur du triplé historique, dont la Ligue des champions, avec le Bayern, il avait cependant manqué les six premiers mois de cette saison après avoir été victime d’une déchirure du ligament croisé du genou pour la deuxième fois de sa carrière.

Même s’il avait regagné la confiance du nouvel entraîneur Julian Nagelsmann, il passait dans la hiérarchie des centraux après les Français Dayot Upamecano et Lucas Hernandez. Il a cependant à plusieurs reprises dépanné sur le couloir droit en l’absence de Benjamin Pavard.

Il est le quatrième joueur, qui plus est défenseur, à quitter le club sans aucune indemnité de transfert en moins d’un an après les départs de David Alaba au Real, Jérôme Boateng à Lyon et Javi Martinez au Qatar SC.