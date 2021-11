Soccer

Coupe des Voyageurs

Des sources de motivation variées pour le Toronto FC et le CF Montréal

(Montréal) Les joueurs des deux équipes l’affirmeront sans détour : la motivation n’est jamais un problème lorsque les routes du CF Montréal et du Toronto FC se croisent. Or, les deux clubs auront rendez-vous dimanche après-midi au stade Saputo et ils ont plusieurs raisons de viser la victoire, au-delà de la simple fierté associée à un triomphe dans un « derby ».