Cyle Larin a pris feu dans la forteresse glacée du Canada. Ses deux buts ont mené le Canada à une victoire mémorable de 2-1 face au Mexique à Edmonton, mardi. L’unifolié prend ainsi le tout premier rang de l’Octogone de la CONCACAF, la phase finale des qualifications pour la Coupe du monde de 2022.

Jean-François Téotonio La Presse

C’est aussi la première victoire canadienne face au Mexique en 21 ans, et une première en qualifications pour la Coupe du monde depuis 1976.

Le ressenti de -16 °C n’avantageait personne au Commonwealth Stadium. Ou comme l’ont surnommé les réseaux sociaux de Soccer Canada : « l’Iceteca », en référence au mythique stade Azteca du Mexique. Mais la température contribuait surtout à incommoder les visiteurs.

La stratégie a particulièrement fonctionné à la toute fin de la première mi-temps, lorsque Cyle Larin a ouvert la marque en démontrant un sang-froid de circonstance. Il s’est emparé d’un retour dans la surface à la 45e minute. Le tir initial, venu du défenseur Alistair Johnston, a été bloqué par le gardien Guillermo Ochoa. Mais la surface gelée rendait la réception du ballon difficile.

Cette dernière phrase, elle vaut pour la majorité des actions tentées en première période. Les passes étaient imprécises, le jeu était serré, les derniers tiers respectifs des deux équipes étaient à peine foulés.

« Quand on joue à l’Azteca, on doit jouer en altitude, a justifié le sélectionneur John Herdman après la rencontre. C’est difficile d’aller en Jamaïque et de jouer dans cette chaleur et cette humidité. Les matchs sur la route sont très difficiles et tous les pays utilisent leur terrain à leur avantage. »

Nos joueurs ont tous grandi sur des terrains synthétiques et dans des conditions froides. On voulait qu’ils se sentent comme à la maison. John Herdman, sélectionneur canadien

Au retour de la pause, le Canada semblait réchauffé, prêt à sortir le grand jeu. Il était épaulé par 44 212 partisans en voix.

Et le grand jeu, il l’a sorti. Stephen Eustaquio frappe un coup franc loin à l’extérieur de la surface à la 52e. Le centre rejoint le pied de Cyle Larin, encore. Et il fait mouche pour le 2-0.

C’est l’euphorie dans l’Iceteca. Le défenseur canadien Samuel Adekugbe se lance dans la neige amassée sur les lignes de côté, la célébration la plus canadienne possible. Cyle Larin fait quant à lui face aux partisans, les bras levés, pratiquement possédé par une force extraordinaire.

Ce but lui permettait d’égaler le record de buts de Dwayne De Rosario pour l’équipe masculine, avec 22. Il atteint cette marque en seulement 44 matchs pour le Canada, contre 81 pour De Rosario. Larin est aussi le meneur dans cette phase finale des qualifications, avec 11 buts.

L’attaquant canadien avait été reposé lors du match de vendredi contre le Costa Rica, au profit de Jonathan David. Mais il était titulaire, mardi.

« Cyle ne se sentait pas bien les premiers jours que nous étions ici, a commenté Herdman. Je crois qu’il n’avait pas mangé depuis deux jours. »

« Mais on avait deux excellents attaquants, les deux en grande forme. L’un a marqué l’autre soir, l’autre a marqué ce soir. »

Preuve que le Mexique était engourdi : son premier tir, il l’a enregistré à l’heure de jeu. Mais il ne lui fallait qu’une étincelle pour allumer le brasier.

Un but de la tête de Héctor Herrera à la 90e compliquait la vie des locaux. Et ça a chauffé par la suite devant la chaumière canadienne. Cinq minutes étaient ajoutées, et le Mexique mettait la pression. Un arrêt de Milan Borjan, tout juste sur la ligne, a sauvé l’opération pour le Canada.

« C’était les plus longues six minutes de ma sainte vie, a soupiré John Herdman en souriant. Merci à Milan et à tous ceux qui ont sacrifié leur corps à ce moment. »

Les Mexicains avaient quelques récriminations à partager aux Canadiens après le coup de sifflet final, mais Milan Borjan s’est assuré que ses coéquipiers ne fassent pas l’erreur d’entrer dans leur jeu. Ils se sont finalement retournés vers leurs partisans pour célébrer. On a même vu un Alphonso Davies jubilant, courant sur le terrain avec un drapeau canadien. Il faut dire qu’Edmonton est sa ville d’adoption.

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Alphonso Davies (19) et Julio Cesar Domingguez Juarez (3)

« Nous devons grandement remercier la ville d’Edmonton, a relevé Herdman. Ils ont littéralement tout fait pour créer une forteresse ici, pour aider cette équipe, pour nous faire sentir les bienvenus. Les Oilers et les Elks nous ont aidés. Le pays est derrière nous et on l’a senti. Les gars ont livré la marchandise ce soir. »

Le milieu de terrain canadien Atiba Hutchinson a établi le nouveau record d’apparitions pour le Canada, avec 90. Il prend ainsi le premier rang devant Julian De Guzman, qui en comptait 89.

Il s’agissait peut-être du match de soccer joué dans les conditions les plus froides de l’histoire : une rencontre entre les Rapids du Colorado et le Toronto FC avait été jouée à -16 °C en 2018, à Commerce City.

Dans les autres matchs de l’Octogone mardi, les États-Unis ont fait un match nul de 1-1 contre la Jamaïque, tandis que le Panama a vaincu le Salvador 2-1. Le résultat canadien place donc les Américains au 2e rang (15 points), le Mexique au 3e rang (14 points) et le Panama au 4e rang (14 points).

Le Canada, toujours invaincu dans l’Octogone, conclut ainsi son calendrier 2021. La phase finale des qualifications de la CONCACAF pour le Qatar reprendra le 27 janvier 2022, au Honduras.