jean-françois téotonio La Presse

L’HISTOIRE

Il y a un nouveau visiteur au sommet de la Premier League, et il n’entend pas à rire : West Ham s’est offert une victoire de 3-2 contre Liverpool, dimanche, lui ravissant ainsi le troisième rang.

L’exploit est d’autant plus génial que Liverpool était invaincu en 20 matchs de championnat et n’avait jamais perdu dans l’enceinte de ce club de la banlieue est de Londres.

Après des buts qui ont eu besoin de l’aval des officiels en première mi-temps, la frappe de Pablo Fornals à la 67e minute ne faisait aucun doute. Il donnait les devants 2-1 à West Ham avec un tir en plein axe, devant la surface de réparation. Kurt Zouma s’occupait de donner un but d’assurance avec une décharge de la tête après un corner à la 74e. Divock Origi redonnait un peu d’espoir à Liverpool avec une frappe habile à la 84e, mais les locaux allaient tenir bon.

Cette montée en puissance, on peut la créditer à l’entraîneur écossais David Moyes. Sa carrière avait subi un dur coup après avoir succédé à sir Alex Ferguson chez Manchester United en 2013. Il était renvoyé 10 mois plus tard. Il est ensuite passé par la Real Sociedad, Sunderland, puis West Ham la première fois en 2017. Moyes a été embauché de nouveau en 2019.

PHOTO IAN WALTON, ASSOCIATED PRESS David Moyes

Il a mené l’équipe à une saison historique en 2020-2021 avec 65 points au classement, un record du club. Et le voilà déjà à 23 points cette saison, à égalité avec Manchester City.

West Ham pourrait-il faire un « Leicester », en référence au titre surprise des Foxes en 2016 ? La rédemption de David Moyes est un pas dans la bonne direction.

LA PERFORMANCE

Pluralisons cette rubrique et parlons des performances de la semaine. Elles nous sont venues du même championnat, la Liga espagnole, mais de deux matchs différents.

L’Atlético de Madrid menait 3-1 face à Valence au début des sept minutes de temps ajouté. Le défi n’était pas trop grand pour Hugo Duro : il faisait mouche d’un tir sur réception dans la surface à la 92e pour ramener Valence à un but d’écart. À la 96e, la foule était debout. Valence a obtenu un coup franc près du drapeau de coin gauche. Gonçalo Guedes a centré le ballon… et trouvé la tête d’Hugo Duro, alors que tout le monde la perdait. L’Espagnol a fait 3-3.

PHOTO PABLO MORANO, REUTERS Hugo Duro célèbre devant un Antoine Griezmann déconfit.

À l’autre bout du pays, le Celta de Vigo accueillait le FC Barcelone. Les Catalans pensaient avoir plié le match à la 34e lorsque Memphis Depay marquait le troisième but sans réplique des siens. L’ère post-Ronald Koeman, entraîneur congédié la semaine dernière après une autre défaite, semblait s’entamer rondement pour le Barça.

Mais il ne fallait pas laisser Iago Aspas prendre ses aises. L’attaquant espagnol a marqué à la volée sur un retour à la 52e pour faire 3-1. Nolito a enchaîné de la tête à la 74e, 3-2. Ce résultat allait tenir jusqu’aux profondeurs du temps ajouté. Iago Aspas, encore lui, s’offrait un golazo spectaculaire à la 96e minute pour égaliser la marque.

Le Barça a le luxe de pouvoir oublier rapidement ce nul à saveur de défaite : le légendaire Xavi, figure emblématique du club, est de retour à titre d’entraîneur-chef. Cette nouvelle aide à panser les blessures de ce difficile début de saison.

LE BUT

La meilleure façon de répondre à un but marqué brillamment par l’adversaire, c’est d’en enfiler un encore plus beau le plus rapidement possible.

Lorsque Raphinha a ouvert la marque pour Leeds à la 26e minute sur un beau coup franc, la réponse de Leicester ne s’est pas fait attendre. Cinq touches de balle et c’était fait : Harvey Barnes égalait la marque à la 28e d’une superbe frappe enroulée issue de son pied droit.

C’est là que le match entre ces deux adversaires de deuxième moitié de classement s’est joué. Ce match sans autre histoire se terminait 1-1.

LES CANADIENS

Jetons un petit coup d’œil à nos Canadiens qui s’exécutent en Europe, alors que la pause internationale de novembre est à nos portes.

Cyle Larin a marqué pour le Besiktas d’Istanbul le week-end dernier, disputant 85 minutes. Son club s’est incliné 2-1 devant Trabzonspor, le meneur de la Süper Lig turque. Son compatriote Atiba Hutchinson a aussi pris part à ce match.

PHOTO MATTHIAS SCHRADER, ASSOCIATED PRESS Alphonso Davies, Robert Lewandowski et Serge Gnabry

Alphonso Davies a joué les 90 minutes de la victoire de 2-1 du Bayern Munich face à Fribourg en Bundesliga. Il a effectué une efficace montée sur l’aile pour entamer un échange de passes qui a mené au but victorieux de Robert Lewandowski.

L’attaquant Jonathan David, comeneur de la Ligue 1 française au chapitre des buts avec 8, a joué 64 minutes pour Lille dans un match nul de 1-1 face à Angers.

Tout ce beau monde a été rappelé par le Canada pour les deux matchs de cette fenêtre. Il affrontera le Costa Rica vendredi à Edmonton avant de recevoir le Mexique au même endroit mardi prochain.