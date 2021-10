(Harrison) Cristian Casseres fils a trouvé le fond du filet dès la troisième minute de jeu du match, et ce but a suffi pour procurer aux Red Bulls de New York une victoire de 1-0 contre leurs grands rivaux du New York City FC dimanche après-midi.

Associated Press

Cette victoire des Red Bulls donne un important coup de pouce au CF Montréal, qui demeure à l’intérieur du top 7 de l’Association Est, et donc dans le portrait en vue d’une participation aux séries éliminatoires, avec encore cinq matchs à jouer.

Avec ses 41 points, le CF Montréal (11-10-8) conserve une avance d’un point sur le New York City FC (11-11-7), maintenant huitième.

La formation montréalaise avait entamé le week-end dans une triple égalité au cinquième rang avec NYCFC et D. C. United (12-12-5 -41 points).

Par ailleurs, avec cette victoire, les Red Bulls affichent un dossier identique à celui du New York City FC. Le bris d’égalité va toutefois en faveur du NYCFC.

Les Red Bulls, qui présentent une fiche de 5-0-2 à leurs sept dernières sorties, accueilleront le CF Montréal le 30 octobre.

Casserez a marqué le but décisif à la suite d’un coup franc de Sean Davis qu’a d’abord fait dévier Andres Reyes de la tête vers le filet de Sean Johnson.

Casseres a pu récupérer le ballon et le loger du pied droit, malgré un angle restreint, derrière Johnson.