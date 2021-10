Soccer

Coupe du monde 2022

L’Allemagne est la première équipe à se qualifier

(Skopje) L’Allemagne est devenue lundi la première équipe à décrocher son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar via les qualifications, en s’imposant 4-0 en Macédoine du Nord grâce notamment à des buts « made in Chelsea », de Kai Havertz et un doublé de Timo Werner.