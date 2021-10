Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a remporté le championnat de l’Association Est de la MLS, dimanche après-midi, sans même jouer.

La Presse Canadienne

Après avoir fait un pas important en ce sens grâce à leur victoire de 4-1 sur le CF Montréal mercredi au stade Saputo, les hommes de Bruce Arena ont obtenu la confirmation de ce titre lorsque le Nashville SC a été limité à un match nul de 0-0 face au New York City FC.

Nashville (11-3-14) avait absolument besoin d’une victoire pour espérer rejoindre le Revolution (20-4-5).

À la suite du match de dimanche, Nashville totalise 47 points, 18 de moins que le Revolution, avec encore six parties à jouer. Or, si Nashville devait gagner tous ses matchs d’ici la fin de la saison et que le Revolution perdait les cinq qu’il lui reste à jouer, les deux formations compteraient 65 points. Cependant, le Revolution serait favorisé en vertu d’un nombre de victoires plus élevé.

En terminant premier de sa section, le Revolution bénéficiera d’un laissez-passer directement à la deuxième ronde des séries éliminatoires. La formation de la Nouvelle-Angleterre profitera aussi de l’avantage du terrain pendant toute la durée des séries dans l’Association Est.

Par ailleurs, en obtenant un verdict nul, le New York City FC (11-10-7) a rejoint D. C. United et le CF Montréal au quatrième rang de l’Association Est. Les trois équipes totalisent 40 points, mais les bris d’égalité font en sorte que le CF Montréal occupe le sixième rang.

Plus tard dimanche, l’Union de Philadelphie (10-7-9 -39 points) pourrait doubler ces trois équipes avec une victoire contre le Crew de Columbus (9-11-7 -34 points).

Vainqueur samedi soir face à Atlanta United, le CF Montréal jouera son prochain match le samedi 16 octobre, contre Philadelphie au stade Saputo.