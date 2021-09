Le CF Montréal a ajouté Francesco Morara, Stefano Pasquali et Antoine Guldner à son personnel d’entraîneurs de la première équipe. Morara, entraîneur-chef des U15, et Pasquali, préparateur physique avec le club italien Bologna FC 1909 en Serie A, occuperont désormais les postes d’entraîneur adjoint et de préparateur physique adjoint.

La Presse Canadienne

Pasquali secondera aussi l’équipe médicale au niveau de la réadaptation des joueurs blessés.

Guldner effectue pour sa part un retour avec le grand club en tant que préparateur mental, après avoir passé les trois dernières saisons avec l’Académie du CF Montréal en tant que responsable de la culture de performance.

« Il est important pour Wilfried (Nancy) et moi de continuer ensemble à faire grandir le personnel d’entraîneurs. Je suis content du travail actuel avec Wilfried, Kwame (Ampadu), Laurent (Ciman), Jason (Di Tullio), Romuald (Peiser), Jules (Guegen) et Maxime (Chalier), mais nous voulons toujours nous améliorer en offrant plus de support pour encadrer nos joueurs, a expliqué le directeur sportif Olivier Renard. Nous souhaitons la bienvenue à Francesco et Stefano, et un bon retour à Antoine. »