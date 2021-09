(Sao Paulo) Le Brésilien Pelé, légende du football, a quitté l’unité de soins intensifs de l’hôpital de Sao Paulo où il se remet de l’ablation d’une tumeur « suspecte » au côlon, selon le dernier bulletin médical publié mardi.

Agence France-Presse

« Le patient Edson Arantes do Nascimento présente une bonne condition clinique et a quitté l’unité de thérapie intensive. Il restera en convalescence dans une chambre », a expliqué l’hôpital Albert Einstein, où le triple champion du monde de 80 ans a été admis le 31 août.

« Je suis plus joyeux chaque jour, prêt à jouer 90 minutes, plus les prolongations. Nous nous retrouverons bientôt », a écrit le « Roi » Pelé sur Instagram, remerciant ses fans pour les « milliers de messages d’affection » reçus depuis son hospitalisation.

Ce message a été illustré d’une photo de lui, souriant, les deux poings levés, même si l’octogénaire semblait fatigué, les yeux lourds.

Lundi soir, l’une de ses filles, Kely Nascimento, avait déjà indiqué – également sur Instagram – que son père était « prêt à quitter les soins intensifs et à rentrer chez lui bientôt ».

« Il est fort et têtu et avec le soutien et les soins de la brillante équipe (de l’hôpital) Einstein et tout l’amour, l’énergie et la lumière que le monde entier envoie, il s’en sortira ! », avait-elle ajouté sur son message.

Pelé a été opéré le 4 septembre d’une tumeur « suspecte » au côlon, découverte lors d’examens de routine.

Sa santé a été chancelante ces dernières années, avec plusieurs hospitalisations.

La dernière remonte à avril 2019, à Paris, en raison d’une infection urinaire sévère. De retour au Brésil, il s’était vu retirer un calcul rénal.

Seul footballeur de l’histoire à avoir remporté trois fois la Coupe du Monde (1958, 1962, 1970), Pelé a inscrit 1281 buts en 1363 matchs.