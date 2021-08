Soccer

UEFA

Jorginho et Alexia Putellas, joueur et joueuse de l’année

(Istanbul) Le milieu italien de Chelsea Jorginho, vainqueur de la Ligue des champions et de l’Euro, et la milieu espagnole du FC Barcelone Alexia Putellas, victorieuse de la C1 féminine, ont été désignés jeudi joueur et joueuse UEFA de l’année.