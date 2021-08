Victor Wanyama (2) et Yuya Kubo

PHOTO JEFF DEAN, ASSOCIATED PRESS

Le CF Montréal a soutiré un nul de 0-0 face au FC Cincinnati, au tout nouveau TQL Stadium, en Ohio. En dépit de l’exclusion de Rudy Camacho à 15 minutes de la fin du match. Et ce carton rouge n’était pas la première tuile de la journée.

Frédérick Duchesneau La Presse

« [Mercredi], les gars étaient vraiment fatigués », a dit d’entrée de jeu le coach Wilfried Nancy, en point de presse.

Le club n’est arrivé sur place qu’à 15 h, en raison d’un problème d’avion, sans compter qu’il avait joué samedi dernier. Le « manque d’automatismes » dont a fait preuve son équipe, il s’y attendait donc. De toute évidence, Nancy prend le point.

Après un début de match plutôt tranquille, au cours duquel le CF Montréal a enregistré un léger avantage au chapitre de la possession, le FC Cincinnati a bénéficié d’un coup franc dangereux à la 13e minute, gracieuseté de Sunusi Ibrahim. Plein axe, de 20 m à peine.

Le gardien québécois Sebastian Breza a dû étirer ses 6 pi 4 po vers la lucarne gauche pour réaliser un bel arrêt. Une frappe qui semblait un peu haute, cela dit.

Sinon, peu à se mettre sous la dent. N’empêche qu’après 20 minutes, le FC Cincinnati comptait déjà sept tirs, dont deux cadrés. Une minute plus tôt, Breza s’était de nouveau imposé sur un tir haut, à sa droite, cette fois.

À la 32e minute, Brenner a battu le gardien montréalais sur sa droite, mais il était hors jeu.

Sept minutes plus tard, Zachary Brault-Guillard s’est vu offrir une occasion intéressante – bien que difficile à conclure –, mais sa frappe s’est envolée au-dessus de la cible.

Après 45 minutes, Montréal dominait la possession avec 57 %, sans réellement menacer. Nombre de tirs cadrés : zéro.

Autre carton rouge pour Camacho

Wilfried Nancy n’a pas lésiné au retour du vestiaire. Zorhan Bassong est entré pour Mathieu Choinière, et Samuel Piette, pour Emanuel Maciel.

Des changements hâtifs en partie justifiés par la dure journée qu’avaient connue les joueurs.

PHOTO JEFF DEAN, ASSOCIATED PRESS Álvaro Barreal (31) et Mathieu Choinière (29)

À la 51e minute, le FC Cincinnati y est allé de sa plus grosse alerte de la rencontre, Allan Cruz frappant la barre transversale de plein fouet sur une demi-volée.

À peine cinq minutes plus tard, c’était au tour de Montréal de voir un hors-jeu le priver de l’avance. Zachary Brault-Guillard avait concrétisé une superbe construction centrale de Victor Wanyama et Djordje Mihailovic.

PHOTO JEFF DEAN, ASSOCIATED PRESS Djordje Mihailovic (8)

« Dans la prise de décision dans le dernier tiers, on n’a pas été terribles. Mais on était proches, parce que le but que Zach marque, il est hors jeu, mais c’est une bonne action », a fait remarquer l’entraîneur-chef.

C’eût été une septième passe décisive pour l’Américain, qui aurait alors surpassé sa marque personnelle établie l’an dernier. Ça ne saurait tarder.

À la 62e, autre double changement. Clément Bayiha a pris la place de ZBG, tandis que Bjørn Johnsen remplaçait Sunusi Ibrahim. Une fois de plus, l’entraîneur-chef n’est pas venu en touriste.

À peine au jeu, Bayiha a bousillé une belle chance pour les siens.

Avec tout juste 15 minutes à faire, le CF Montréal avait un net ascendant sur cette deuxième demie… mais toujours aucun tir cadré.

Puis, à la 74e minute, le coup dur. Rudy Camacho a écopé d’un carton jaune à l’orée de la surface de réparation, accordant un coup franc menaçant à Cincinnati. Mais, plus important, c’était son deuxième carton en six minutes. Et Montréal devait fermer le match à dix.

« Dans l’action, c’est pour ça que je me suis adressé au quatrième arbitre, j’ai l’impression que le joueur plonge bien. Je trouve [l’appel] sévère », a réagi Wilfried Nancy, en précisant qu’il n’avait pas encore revu le jeu.

Sans être invité à se prononcer sur le sujet, le milieu de terrain Djordje Mihailovic s’est montré d’accord avec son entraîneur.

PHOTO JEFF DEAN, ASSOCIATED PRESS Les partisans du FC Cincinnati montrent leur soutien à leur club.

À la 81e minute, le dangereux Luciano Acosta a lobé parfaitement et battu Sebastian Breza. Heureusement pour ce dernier, la barre horizontale l’a sauvé une fois de plus.

N’empêche que le Québécois a connu un bon match. Il le clôt avec trois arrêts et son premier jeu blanc dans le maillot du CF Montréal.

Il n’y a pas de rencontres à sens unique avec la troupe de Wilfried Nancy. Les 15 dernières sorties du CFM ont été des matchs nuls ou décidés par un but (5-6-4). C’est la plus longue séquence du genre depuis celle des Rapids du Colorado en 2016-2017.

Solide à l’arrière

Avant le duel, le CF Montréal n’avait accordé que 25 buts en 19 matchs. Il s’agit de son meilleur dossier défensif à ce stade de la saison depuis son arrivée en MLS. À quatre reprises, le club en avait accordé 29.

Ballou Tabla, Romell Quioto, Lassi Lappalainen, Ahmed Hamdi et Mason Toye – ce dernier blessé « pour longtemps », a dit Wilfried Nancy – de même que le gardien James Pantemis – protocole COVID oblige – n’étaient pas disponibles.

Jonathan Sirois, rapatrié du Valour FC de la Première ligue canadienne, secondait Sebastian Breza.

Le CF Montréal (7-7-6) – qui s’accroche toujours au 7e rang dans l’Est, le dernier donnant accès aux séries de la MLS – disputera son prochain match à Philadelphie, face à l’Union (8-5-7), samedi soir.