Le CF Montréal n’avait pas joué devant une telle foule depuis un an et demi environ. Et l’énergie transmise des gradins du stade Saputo a trouvé un certain écho sur le terrain. Néanmoins, c’est 0-0 à la mi-temps.

Frédérick Duchesneau La Presse

Atlanta United FC n’a pas gagné à ses 11 derniers matchs (0-5-6) et n’a pas remporté une rencontre sur la route (0-4-5) cette année. En outre, seules deux équipes ont marqué moins souvent cette année.

N’empêche, contrairement à celui contre Miami le week-end dernier, ce duel ne devait pas être perçu comme un match-piège, a dit l’entraîneur-chef Wilfried Nancy en début de semaine. Plutôt comme un match à la maison que devait gagner son club. En particulier, après trois revers consécutifs.

Le message semble avoir été entendu, ses joueurs entamant la rencontre avec conviction. Dès la 3e minute, une action conduite par Joaquín Torres, Djordje Mihailovic et Victor Wanyama a généré une occasion intéressante. Un solide départ.

Puis, quelques instants plus tard, c’est à l’autre extrémité qu’on a répondu à l’appel, alors que le gardien James Pantemis s’est dressé pour priver Atlanta de l’avance.

À la 13e minute, Samuel Piette a fait une entrée prématurée afin de remplacer Ahmed Hamdi, blessé.

L’apport de Torres

Joaquín Torres a participé à quatre des six derniers buts du CFM (2 buts, 2 aides). Et il a de nouveau apporté beaucoup de dynamisme à l’avant. À la 41e minute, c’est encore lui qui a été à l’origine d’une bonne frappe — trop haute — de Wanyama, tout juste de l’extérieur de la surface de réparation.

Blessés, Ballou, Tabla, Clément Diop, Romell Quioto et Lassi Lappalainen ne sont pas en uniforme.

Amar Sejdić, échangé par le CF Montréal il y a un mois, est du onze de départ du côté des visiteurs.

Depuis sa victoire à son premier match contre Atlanta United FC, il y a quatre ans, Montréal présente une fiche de 0-5-1 contre la formation de la Géorgie.