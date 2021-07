Selon les directives de santé publique pour les activités et évènements publics extérieurs au Québec, la capacité maximale permise est présentement de 5000 spectateurs.

(Montréal) Après avoir contribué à offrir un spectacle de haut niveau le 17 juillet lors de son retour à domicile après une absence de neuf mois, le CF Montréal aura l’opportunité de gâter ses partisans en trois autres occasions au mois d’août.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué conjoint, le CF Montréal et la MLS ont annoncé que l’équipe disputera trois autres matchs au stade Saputo au mois d’août.

Ces rencontres auront lieu le 4 août, contre Atlanta United, le 14 août face aux Red Bulls de New York et le 27 août alors que le Toronto FC sera le visiteur.

Les billets pour ces matchs seront offerts en priorité aux membres abonnés de saison, qui pourront utiliser leur crédit d’abonnement pour confirmer leurs billets en ligne.

Pour l’instant, cette autorisation pour la tenue de matchs au stade Saputo ne va pas au-delà du 31 août.

Selon les directives de santé publique pour les activités et évènements publics extérieurs au Québec, la capacité maximale permise est présentement de 5000 spectateurs.

C’est le nombre qui a été permis lors du match du 17 juillet contre le FC Cincinnati.

Les équipes de la MLS continueront de respecter les protocoles de santé publique liés à la frontière canado-américaine adoptés le 5 juillet par le gouvernement canadien, qui sont requis pour tous les individus entrant au pays.

Selon ces protocoles nationaux, les joueurs et le personnel pleinement vaccinés ne sont pas sujets à une période de quarantaine, mais doivent être soumis à un test moléculaire COVID-19 avant leur voyage et à leur arrivée au Canada.

La MLS reste en communication avec le gouvernement canadien à propos de plans pour accueillir le reste des matchs à domicile des clubs canadiens au Canada, conformément à l’exemption dans l’intérêt national.

Une première en 539 jours

L’autorisation annoncée pour le CF Montréal touche aussi le Toronto FC, qui a joué des matchs au BMO Field les 17 et 21 juillet, et en disputera trois autres entre les 1er et 14 août.

Surtout, l’annonce de la MLS viendra combler les joueurs, les dirigeants et tous les partisans des Whitecaps de Vancouver.

Pour la première fois en 539 jours, les Whitecaps fouleront la surface du B.C. Place, le 21 août pour y affronter le Los Angeles Football Club. Un autre match suivra le 29 août contre le Real Salt Lake.

Alors que le CF Montréal et le Toronto FC ont pu réintégrer leur domicile au cours des derniers jours, les Whitecaps sont demeurés cantonnés à Sandy, dans l’Utah, où ils ont accueilli le Galaxy de Los Angeles, le 17 juillet, et le Dynamo de Houston, le 20 juillet.

Les hommes de Marc dos Santos joueront un dernier match local aux États-Unis le 31 juillet contre le Minnesota.