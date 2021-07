Soccer

Des éléments préoccupants à la défensive du CF Montréal

À première vue, une séquence de trois matchs sans défaite lors desquels une équipe n’a concédé qu’un seul but aurait de quoi combler de bonheur le personnel d’entraîneurs et les joueurs. Mais dans le cas du CF Montréal, qui se retrouve devant pareille situation, on constate certains signes qui ont de quoi inquiéter sinon, à tout le moins, préoccuper.