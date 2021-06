Le défenseur central islandais Robert Thorkelsson a signé un contrat de deux ans et demi avec le CF Montréal.

(Montréal) Après avoir perdu un jeune défenseur au cours des dernières semaines, le CF Montréal en a trouvé un nouveau, plus jeune encore et qui, physiquement, lui ressemble un peu semble-t-il.

La Presse Canadienne

La formation montréalaise a annoncé que le défenseur central islandais Robert Thorkelsson a signé un contrat de deux ans et demi, soit jusqu’à la fin de la saison 2023, assorti de deux années d’option en 2024 et 2025.

L’entente sera confirmée après la réception de son certificat de transfert international et son examen médical.

Âgé de 19 ans, Thorkelsson, un athlète mesurant 1m91, évoluait depuis 2020 avec le Breidablik Kopavogur en première division en Islande.

Là-bas, il a disputé 26 matchs et marqué deux buts, en plus d’être titulaire lors d’un match de la ligue Europa de l’UEFA contre Rosenborg, le 27 août 2020. Auparavant, il avait disputé 26 matchs et marqué cinq buts avec le club de deuxième division islandaise UMF Afturelding.

Sur la scène internationale, Thorkelsson a représenté les équipes de jeunes de l’Islande depuis 2018, prenant part entre autres aux matchs de qualification de l’Euro U21 de l’UEFA en 2020 et aux matchs du Championnat d’Europe de football espoirs 2021.

« Lorsque Luis Binks a quitté vers Bologne, nous devions ajouter un joueur à l’effectif et Robert a plus ou moins le même profil », a déclaré le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, par voie de communiqué.

« Nous sommes contents de l’accord obtenu avec lui. Malgré son jeune âge, il a de l’expérience en équipe première en Islande, en ligue Europa et en équipe nationale. »