Wanyama ratera le match de samedi en raison d'une suspension

(Montréal) On savait déjà que le CF Montréal devrait se passer du défenseur latéral Zorhan Bassong ce samedi face au Nashville SC, après les deux cartons jaunes qui lui ont été décernés en première demie, mercredi, contre D. C. United. Ce match a fait une autre victime dans le camp montréalais et pas la moindre : Victor Wanyama.