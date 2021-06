(Bucarest) Christoph Baumgartner a permis à l’Autriche d’accéder aux huitièmes de finale de l'Euro de soccer pour la première fois en marquant le seul but du match lors d’une victoire de 1-0 de son équipe contre l’Ukraine, lundi.

Associated Press

Baumgartner a redirigé au fond des filets de la pointe du pied droit le coup de pied de coin du capitaine autrichien David Alaba à la 21e minute, seulement quatre minutes après avoir heurté Illia Zabarnyi à l’autre bout du terrain.

Baumgartner a ensuite été remplacé à la 32e minute, se tenant la tête en quittant le terrain.

L’Autriche termine deuxième du groupe C avec six points et affrontera l’Italie à Londres, samedi. L’Ukraine est troisième avec trois points et devra attendre les autres résultats pour espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes.

Alaba a joué au milieu d’une défense à trois lors des matchs précédents, mais il était à l’arrière gauche au sein d’une ligne défensive à quatre lundi, soutenant l’attaque avec des centres et des coups de pied de coin bien exécutés des deux côtés.