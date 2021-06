Soccer

Le Canada bat le Suriname et poursuit sa route pour la Coupe du monde

(Bridgeview) Jonathan David a marqué trois buts et Alphonso Davies a récolté un but et deux aides alors que le Canada s’est qualifié pour la prochaine ronde de qualifications de la CONCACAF en vue du Mondial, mardi, l’emportant 4-0 devant le Suriname.