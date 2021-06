Le CF Montréal a commencé sa semaine en perdant son entraîneur des gardiens. Il la termine avec un nouveau.

Frédérick Duchesneau

La Presse

En annonçant, lundi, le départ de Rémy Vercoutre, le directeur sportif Olivier Renard avait indiqué vouloir nommer un successeur rapidement. C’est chose faite. Le club a annoncé l’embauche de Romuald Peiser, vendredi après-midi.

« Depuis le départ de Rémy, nous avons rencontré plusieurs candidats et je pense que nous avons embauché un profil intéressant pour faire progresser nos gardiens, a noté le DS, par communiqué. Romuald parle plusieurs langues et possède une expérience internationale, tant ici qu’aux États-Unis et en Europe. »

« Je suis vraiment très fier et très heureux de rejoindre le CF Montréal, a réagi Romuald Peiser. J’ai hâte d’être avec l’équipe et je suis impatient de commencer le boulot avec les gardiens. »

Peiser est originaire de Phalsbourg, en France. Il avait été nommé entraîneur des gardiens du Sacramento Republic FC (USL Championship), après avoir pris sa retraite comme joueur, en 2018.

L’ancien gardien a disputé 448 matchs en carrière dans 12 clubs différents, notamment en USL Championship et en NASL, circuit dans lequel il avait fait ses débuts en Amérique du Nord, avec le Fury FC d’Ottawa, en 2014.

Issu du centre de formation du Paris Saint-Germain, il a aussi évolué en France, en Allemagne, au Liechtenstein (avec le FC Vaduz dans le championnat suisse), en Roumanie et au Portugal.