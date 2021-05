Le Toronto FC a ajouté de l’expérience à sa brigade défensive vendredi en faisant l’acquisition du défenseur jamaïcain Kemar Lawrence, qui évoluait avec le Royal Sporting Club d’Anderlecht, en Belgique.

Neil Davidson

La Presse Canadienne

Âgé de 28 ans, Lawrence a joué sous les ordres d’Ali Curtis et de Chris Armas, respectivement directeur général et entraîneur-chef du Toronto FC, lors de leur passage avec les Red Bulls de New York.

Lawrence a signé un contrat qui le lie au Toronto FC jusqu’à la fin de 2024.

Avant de passer les deux dernières campagnes avec l’Anderlecht, Lawrence a joué pendant cinq saisons avec les Red Bulls. Il a participé à 146 matchs, toutes compétitions confondues, et a récolté cinq buts et 12 aides.

Lawrence a gagné le Supporters’Shield, emblème du championnat de la saison régulière de la MLS en 2018, avec Armas au poste d’entraîneur-chef. Lawrence avait été nommé au sein du groupe du « XI tout étoile » de la MLS.

Dans un communiqué de presse, Curtis l’a décrit comme un compétiteur audacieux et expérimenté, dont l’arrivée rendra le Toronto FC immédiatement meilleur.

« Je crois que Kemar sera très à l’aise avec nous et qu’il complémentera bien notre formation », a noté Armas.

« Il ajoute de l’expérience, de l’intensité et une présence défensive acharnée. »

Le Toronto FC (0-1-1), qui a subi l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions de la Concacaf mardi dernier contre le Cruz Azul, rendra visite aux Red Bulls samedi après-midi, au New Jersey.