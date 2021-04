(Montréal) Au sein d’une équipe rajeunie, Samuel Piette pourrait presque passer pour un aîné avec le CF Montréal. Or, tout en rappelant qu’il est encore dans la vingtaine, Piette sait aussi que ses quatre saisons avec la formation montréalaise et son vécu avec l’Équipe nationale du Canada font de lui un coéquipier vers qui les plus jeunes pourront se tourner.

Michel Lamarche

La Presse Canadienne

Cantonné en Floride, où il est demeuré après avoir joint l’Équipe nationale en vue de la phase de groupes des qualifications olympiques de la Concacaf ces derniers jours, Piette se dit capable d’aller chercher le meilleur des jeunes et de gagner leur respect.

Les qualités de rassembleur de Piette pourraient être d’autant plus importantes que plusieurs joueurs du CF Montréal ont quitté le camp du club pour rejoindre leur équipe nationale au cours des dernières semaines.

Ce n’est que le 6 avril prochain que tous les membres de l’équipe se retrouveront ensemble pour la première fois, soit 11 jours avant le match d’ouverture contre le Toronto FC au stade de l’Inter Miami CF à Fort Lauderdale.

En attendant, Piette et les quelques coéquipiers qui sont avec lui en Floride s’affairent à peaufiner leur conditionnement physique en compagnie de Jules Gueguen.