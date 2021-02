Thierry Henry quitte le Club de Foot Montréal avant l’échéance de son contrat.

Alexandre Pratt

La Presse

Dans un communiqué publié jeudi matin, il indique avoir pris cette décision pour des raisons familiales.

« C’est avec le cœur lourd que j’ai décidé de prendre cette décision, s’est-il justifié. La dernière année a été extrêmement difficile pour moi personnellement. En raison de la pandémie mondiale, je n’ai pas pu voir mes enfants. Malheureusement, en raison des restrictions en place et le fait que nous devrons à nouveau nous relocaliser aux États-Unis pour quelques mois, la situation ne sera pas différente. La séparation est trop douloureuse pour moi et mes enfants. Je dois donc prendre la décision de retourner à Londres et quitter le CF Montréal. »

« Nous avons vécu une année impossible ensemble et faire les séries éliminatoires avec ce groupe a été une expérience que je n’oublierai jamais. Merci d’avoir été là et je vous souhaite le meilleur des succès dans le futur », a-t-il conclu.

À sa seule saison à la barre du CF Montréal, Thierry Henry a mené l’équipe in extremis aux séries éliminatoires. Sous sa direction, le club a présenté un dossier de 8-13-2. Il était sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2021.

« Le départ de Thierry est malheureux et prématuré car c’était très prometteur, mais il m’a fait part de son désir de retrouver les siens car la situation était très difficile pour lui et sa famille », a spécifié le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard. « Le processus pour trouver un nouvel entraîneur est déjà en marche. Je veux trouver un successeur dans cette même philosophie déjà tracée. »

Thierry Henry avait été nommé entraîneur-chef le 14 novembre 2019. Comme il n'y a pas de fumée sans feu, de récentes rumeurs l'envoyaient devenir entraîneur de Bournemouth, en Grande-Bretagne, mais ce scénario ne s'est finalement jamais concrétisé.