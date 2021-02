Alors que des rumeurs planent sur le départ de l’entraîneur-chef du CF Montréal Thierry Henry, son adjoint Patrice Bernier a annoncé samedi qu’il quittait son poste afin d'effectuer un retour comme analyste à TVA Sports.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« La dernière année m’a présenté de nouvelles perspectives qui m’ont fait réfléchir sur mon cheminement et ma vie familiale et qui m’ont amené à prendre une décision et à en informer le club. J’aimerais évidemment remercier l’équipe », a expliqué le principal intéressé dans un communiqué.

Ex-capitaine de l’Impact de Montréal, Bernier ne quitte toutefois pas entièrement l’organisation ; il demeurera en effet superviseur post-formation à l’Académie du CF Montréal, entre autres auprès des jeunes joueurs de moins de 23 ans, ainsi qu’ambassadeur du club. « Je suis très content de rester impliqué dans le développement », a dit l’homme de 41 ans.

Ce dernier dit par ailleurs avoir hâte « d’explorer les nouvelles facettes » de son sport préféré en tant qu’analyste, un poste qu’il avait déjà occupé pour la même chaîne en 2018 et en 2019.

Le chef de la direction du CF Montréal, Kevin Gilmore, a indiqué qu’il respectait la décision prise par Bernier dans un « contexte particulier ». « Tout en pouvant contribuer au rayonnement de notre sport avec notre partenaire grâce à ses connaissances et son expertise, il continuera de participer au développement de nos jeunes joueurs en conservant ses fonctions dans notre Académie et à nous représenter en tant qu’ambassadeur », a-t-il souligné.

Thierry Henry en Angleterre ?

Plus tôt cette semaine, La Presse avait rapporté que l’entraîneur-chef de l'équipe, Thierry Henry, est actuellement pressenti pour diriger le club anglais de Bournemouth.

Selon un article publié sur le site du Daily Mirror, mercredi, « Thierry Henry est en tête de liste pour devenir le nouvel entraîneur de Bournemouth ». L’équipe de deuxième division d’Angleterre cherche un gérant depuis qu’elle a congédié Jason Tindall, il y a deux semaines. Plus précisément, le média soutient que le comité de direction de l’équipe a recommandé l’embauche de Thierry Henry au propriétaire, l’homme d’affaires russe Maxim Demin. Si ce dernier accepte, le comité de direction commencera les négociations avec le CF Montréal.

Le réseau Sky Sports a quant à lui rapporté que Henry avait bel et bien passé une entrevue récemment avec les dirigeants de Bournemouth.

Appelé à réagir, un porte-parole du CF Montréal avait indiqué que « comme d’habitude, concernant toute rumeur, on ne commente pas ». Rappelons que Thierry Henry a un contrat pour encore une saison avec le CF Montréal. Sous sa gouverne, en 2020, les Montréalais ont terminé au 18e rang du classement général de la MLS, avec une fiche de 8-13-2.