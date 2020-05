Les joueurs de l'Impact de retour à l’entraînement

(Montréal) Il n’était pas question que Joel Waterman fasse la grasse matinée lundi matin. Jukka Raitala non plus. À leur grand bonheur, les deux joueurs de l’Impact de Montréal se trouvaient au sein du groupe qui a lancé les premières séances d’entraînement individuel de la formation montréalaise au Centre Nutrilait, vers 8 h, après plus de deux mois éloignés de toute surface de jeu.