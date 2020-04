Coupe du monde de soccer 2018 et 2022 : des pots-de-vin ont été versés

(New York) Les procureurs ont révélé de nouveaux détails sur de prétendus pots-de-vin versés aux membres du comité exécutif de la FIFA pour obtenir leur vote pour que le Qatar accueille la Coupe du monde 2022. Ils ont également accusé deux anciens dirigeants de la 21st Century Fox d’avoir effectué des paiements illégaux pour gagner les droits de diffusion des tournois 2018 et 2022.

Ronald Blum

Associated Press

Un acte d’accusation dévoilé lundi au tribunal de district de Brooklyn révèle que Nicolás Leoz, alors président de l’instance dirigeante sud-américaine CONMEBOL, et l’ancien président de la fédération brésilienne Ricardo Teixeira ont reçu des pots-de-vin pour voter pour le Qatar lors de la réunion du comité exécutif de la FIFA 2010.

PHOTO KAI PFAFFENBACH, REUTERS Des travailleurs sur le chantier du stade en construction à Doha, au Qatar, le 20 décembre 2019. Le Qatar sera l’hôte de la Coupe du monde de soccer en 2022.

5 millions US pour voter pour la Russie

Jack Warner de Trinité-et-Tobago, président de l’instance dirigeante de la Concacaf, a reçu 5 millions US en pots-de-vin pour voter pour la Russie en 2018 de la part de 10 sociétés-écrans différentes qui comprenaient des entités à Anguilla, à Chypre et dans les îles Vierges britanniques, selon l’acte d’accusation. Le président de la fédération guatémaltèque Rafael Salguero s’est également vu promettre un pot-de-vin d’un million de dollars pour voter pour la Russie.

Leoz, décédé en août dernier, a évité l’extradition, tout comme Warner et Teixeira. Salguero a plaidé coupable en 2018 à deux chefs d’accusation de complot de fraude électronique et un chef d’accusation de collusion et de complot de blanchiment d’argent.

1 million pour voter pour le Qatar

Alejandro Burzaco, ancien patron de la société de marketing Torneos y Competencias, a affirmé en 2017 que les trois Sud-Américains du comité exécutif de la FIFA avaient reçu des pots-de-vin d’un million pour soutenir le Qatar, qui l’a emporté sur les États-Unis 14-8.

Les anciens dirigeants de 21st Century Fox Inc., Hernan Lopez et Carlos Martinez, ont été inculpés lundi d’avoir effectué des paiements aux responsables de CONMEBOL pour obtenir des informations sur les appels d’offres concernant les droits de diffusion auprès d’un co-conspirateur dont l’identité n’était pas identifiée dans l’acte d’accusation.

ESPN détenait les droits de diffusion de langue anglaise aux États-Unis sur la Coupe du monde de 1994 à 2014, mais Fox en 2011 a obtenu les droits pour les tournois 2018 et 2022. Lorsque le tournoi 2022 au Qatar a été déplacé de l’été à la fin de l’automne, un moment où il est susceptible d’attirer moins d’auditoire aux États-Unis, la FIFA a octroyé les droits à Fox pour 2026 sans appel d’offres.

Les journalistes Rob Harris et Graham Dunbar ont contribué à cet article.