Le Suédois Zlatan Ibrahimovic, attaquant de l’AC Milan, a donné 100 000 euros et mis sur pied une levée de fonds en ligne, mercredi.

L’attaquant de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic a mis sur pied une levée de fonds en ligne, mercredi, afin de venir en aide aux hôpitaux au cœur de l’épidémie de COVID-19, en Italie.

Agence France-Presse

L’objectif du Suédois est d’amasser 1 million d’euros, soit environ 1,58 million CAN.

Selon le site internet qi accepte les dons, Ibrahimovic a lui-même fournit 100 000 euros. Les autres contributeurs ont rapidement ajouté 15 700 euros.

Le footballeur de 38 ans s’est joint à l’AC Milan en janvier en provenance du Galaxy de Los Angeles. Il a aussi joué pour l’Inter Milan et la Juventus de Turin.

L’ex-international suédois a précisé qu’il compte sur la générosité « de ses collègues, de tous les athlètes professionnels et de ceux qui veulent faire une différence à la mesure de leurs moyens » afin de lutter contre la COVID-19.

Le site indique que toutes les sommes amassé. es seront remises directement à Humanitas pour aider les unités de soins intensifs et d’urgence des hôpitaux de Milan, Bergame, Castellanza et Turin.

L’Italie est jusqu’ici le deuxième pays le plus touché par la pandémie de coronavirus avec plus de 31 500 cas et 2503 décès.