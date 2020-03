(Barcelone) Le match de la Ligue des champions du FC Barcelone contre Naples se jouera à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus.

Associated Press

Le club espagnol a révélé qu’aucun spectateur ne serait autorisé à assister au match au Camp Nou, le 18 mars. Les équipes ont fait match nul 1-1 lors du match aller en Italie.

D’autres rencontres en Espagne vont être touchées de plein fouet par les restrictions imposées par la propagation du virus.

La Liga a annoncé que les matchs des première et deuxième divisions se joueront à huis clos au cours des deux prochaines semaines.

Le ministre espagnol de la Santé a annoncé, lundi, une forte augmentation des cas de coronavirus à Madrid et dans les environs, et a déclaré que toutes les écoles de la région fermeront pendant deux semaines à partir de mercredi. Il y a eu plus de 1200 cas confirmés en Espagne, lundi, avec 28 décès et 74 personnes en soins intensifs.