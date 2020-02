(Montréal) Après avoir arraché un verdict nul et marqué deux fois sur terrain ennemi il y a une semaine, l’Impact de Montréal doit faire en sorte d’empêcher le Deportivo Saprissa d’inscrire le premier but mercredi soir au Stade olympique.

Michel Lamarche

La Presse canadienne

C’est l’opinion qu’a exprimée le milieu de terrain Samuel Piette, à quelque 24 heures du match retour du tournoi de la Ligue des Champions de la Concacaf.

PHOTO JOHN DURAN, AFP Orji Okwonkwo a marqué lors du premier match contre le Deportivo Saprissa, mercredi dernier

Piette s’attend à voir les joueurs du Saprissa attaquer avec force en début de rencontre pour essayer de récupérer l’avantage concédé à la formation montréalaise la semaine dernière. Grâce à ses deux buts marqués à l’étranger, l’Impact sortira victorieux du duel avec des scores nuls de 0-0 ou de 1-1 mercredi soir.

Or, si la troupe de Thierry Henry obtient ce premier but devant ses partisans, Piette croit que ça aidera toute l’équipe à se sentir davantage en confiance et plus confortable.

Par ailleurs, Piette estime que la formation montréalaise ne peut pas afficher une mentalité trop défensive et seulement chercher à défendre sa forteresse.

Lors de sa rencontre avec les médias, et comme il fallait s’y attendre, Henry a caché son jeu en vue du match retour. Il n’a donné aucune précision quant au statut d’Orji Okwonkwo, qui a quitté le match de la semaine dernière à la 27e minute de jeu à la suite d’une blessure à un muscle fessier.

PHOTO JOHN DURAN, AFP Thierry Henry

Dans un autre ordre d’idées, les dirigeants de la Régie des installations olympiques ont confirmé que le match aura lieu comme prévu puisqu’une tempête majeure doit frapper la région de Montréal possiblement mercredi soir.