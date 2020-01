(Montréal) L’Impact de Montréal a officiellement rapatrié le milieu de terrain formé au club Ballou Tabla par l’entremise d’un transfert du club espagnol FC Barcelone, et il lui a immédiatement offert un contrat de deux ans assorti de deux années d’option mercredi.

La Presse canadienne

Tabla a effectué un retour avec l’Impact le 7 août dernier à la suite d’un prêt du ’Barça’, après avoir rejoint le prestigieux club catalan le 25 janvier 2018. Il a ensuite disputé quatre matchs en MLS, dont une titularisation.

« Nous sommes heureux que Ballou revienne avec nous à la suite de ce transfert, a déclaré le directeur sportif de l’Impact Olivier Renard. Le talent de ce jeune joueur québécois n’a jamais été mis en question. C’est à lui maintenant de tout faire pour rebondir. »

En 2017, à sa première année dans la ligue nord-américaine, il avait disputé 21 matchs, dont 11 titularisations, récoltant deux buts et deux passes décisives. Il était devenu le plus jeune joueur de l’histoire de l’Impact à prendre part à un match en MLS, à l’âge de 17 ans et 338 jours, le 4 mars 2017 contre les Earthquakes à San Jose.

Il a ensuite disputé 30 matchs avec la réserve du club catalan, en plus de jouer un match avec les U19 du FC Barcelone dans le championnat européen U19, marquant trois buts et obtenant deux passes décisives. Puis, à l’hiver 2019, il avait été envoyé en prêt au Albacete Balompié, en deuxième division espagnole, où il a disputé deux matchs.