Le meneur de jeu Alejandro Pozuelo du Toronto FC a été nommé le joueur par excellence de la MLS pour la saison 2020.

La Presse Canadienne

Le joueur de 29 ans originaire de Séville, en Espagne, a été préféré au gardien Andre Blake de l’Union de Philadelphie, au milieu de terrain Nicolas Lodeiro et à l’attaquant Jordan Morris des Sounders de Seattle ainsi qu’à l’attaquant Diego Rossi du Los Angeles FC.

Tous les cinq font partie de la formation d’étoiles de la ligue, tandis que Blake a également été choisi le gardien de l’année.

Pozuelo a terminé à égalité en tête de la MLS avec 10 passes décisives, tout en terminant huitième avec neuf buts. Il a mené la ligue avec cinq buts gagnants.

Il rejoint la vedette italienne Sebastian Giovinco (2015) en tant que seul joueur du club torontois à mettre la main sur le titre de joueur par excellence.

Il a démontré son excellente forme physique en devenant le premier joueur du TFC à commencer chaque match de la saison régulière. Il s’est classé neuvième de la ligue pour les minutes jouées (2015 minutes), ratant seulement 55 minutes de la saison régulière.

Toronto (13-5-5) a compilé un palmarès de 9-1-4 lorsque Pozuelo a marqué ou obtenu une aide cette saison.

« Je suis honoré d’être le joueur par excellence de la MLS, a confié Pozuelo dans un communiqué. Je tiens à remercier mes coéquipiers et notre personnel d’entraîneurs, car cet honneur individuel montre que nous avons eu une très bonne saison. Je suis heureux de pouvoir célébrer ce trophée avec ma femme, mes enfants et tous mes amis ici en Espagne. »

Pozuelo a mérité 35,35 % des votes au scrutin mené auprès des joueurs de la MLS, des dirigeants de clubs et membres des médias. Rossi a terminé deuxième (17,80 %), devant Lodeiro (10,58), Morris (8,49) et Blake (4,91).

« Félicitations à Alejandro pour avoir reçu la plus haute distinction en MLS, a souligné le président du club, Bill Manning. Depuis qu’il s’est joint à notre club en 2019, les contributions d’Alejandro sur le terrain et dans le vestiaire ont été incroyables. Cette année, il est devenu l’un de nos meneurs et a été le principal catalyseur alors que notre équipe a terminé avec le deuxième plus grand nombre de points par match dans la ligue. C’est un honneur bien mérité pour Alejandro. »

Mis sous contrat comme joueur désigné en mars 2019, Pozuelo a marqué 23 buts et 25 passes en 61 présences toutes compétitions confondues avec le Toronto FC.