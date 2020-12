Depuis qu’elle s’est jointe à l’Olympique Lyonnais en 2017, la Canadienne Kadeisha Buchanan a remporté quatre titres de la Ligue française et quatre fois la Ligue des Champions.

PHOTO VILLAR LOPEZ, ASSOCIATED PRESS

La défenseuse de l’Olympique Lyonnais Kadeisha Buchanan, qui a remporté pour la quatrième fois la Ligue des Champions en 2020 et a aidé le Canada à se qualifier pour les Jeux olympiques de Pékin, a été nommée joueuse de l’année par Soccer Canada pour la troisième fois.

Neil Davidson

La Presse Canadienne

Au scrutin, mené auprès des entraîneurs et journalistes du Canada, Buchanan a devancé la capitaine de la sélection canadienne, Christine Sinclair. Janine Beckie de Manchester City, et les porte-couleurs du Paris Saint-Germain Ashley Lawrence et Jordyn Huitema ont complété le top 5.

Tandis que Sinclair est une marqueuse légendaire - elle est passée au premier rang de tous les temps, hommes ou femmes, en 2020 - Buchanan est possiblement la Canadienne la plus auréolée, tous genres confondus.

Depuis qu’elle s’est jointe à Lyon en 2017, elle a remporté quatre titres de la Ligue française et quatre fois la Ligue des Champions. Joueuse canadienne de l’année en 2015 et 2017, elle a aussi remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro (2016), ainsi que trois médailles d’argent de la Concacaf.

À la Coupe du monde de 2015, elle a été choisie jeune joueuse du tournoi et a été sélectionnée au sein de l’équipe d’étoiles.

En 17 matchs avec l’OL cette saison, celle qui fait la paire en défense centrale avec l’étoile française Wendie Renard a marqué trois buts et a grandement contribué à la séquence de 20 matchs sans défaite du club, toutes compétitions confondues, du 12 janvier au 13 novembre.

Buchanan a participé aux six rencontres du Canada dans le tournoi de qualification de la Concacaf, portant son total de sélections à 101, dont 96 départs. Elle a été nommée au sein de la formation des meilleures XI du tournoi, en plus d’être finaliste à l’équipe de l’année de l’UEFA.